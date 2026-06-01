El gobierno capacita al personal de Defensa del Consumidor

La formación estará destinada a equipos municipales que intervienen en reclamos de consumidores y usuarios. Los encuentros serán virtuales durante junio.

Con el objetivo de fortalecer la atención de reclamos de consumidores y usuarios, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante una capacitación destinada al personal y funcionarios del área de Defensa del Consumidor.

La instancia contó con la presencia del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, quien acompañó el inicio de la propuesta y destacó la importancia de que los equipos municipales cuenten con más herramientas para intervenir ante reclamos vinculados a las relaciones de consumo.

La formación estará dirigida al personal de las áreas que intervienen en la tramitación de expedientes administrativos en materia de defensa de consumidores y usuarios, entre ellas la Oficina Municipal de Información al Consumidor, áreas de inspección, justicia de faltas o área contravencional, y equipos legales y técnicos. Se trata de una capacitación interna, no abierta al público.

La propuesta brindará herramientas para el abordaje de casos vinculados a obras sociales, medicina prepaga, bancos, financieras, sobreendeudamiento y cláusulas abusivas en contratos de consumo.

El cronograma prevé cinco encuentros virtuales, de 90 minutos cada uno. Las dos primeras clases estarán dedicadas al sobreendeudamiento de los consumidores y se realizarán los lunes 1 y 8 de junio, de 11 a 12:30 h, a cargo de Jorge Oscar Rossi.

El tercer y cuarto encuentro abordarán obras sociales y prepagas, con la participación de Adriana Duprez Rufino. Las clases serán el jueves 18 y el lunes 22 de junio, también de 11 a 12:30 h.

La última jornada se realizará el lunes 29 de junio, en el mismo horario, y estará centrada en cláusulas abusivas, régimen de fondo y regulación administrativa, nuevamente a cargo de Jorge Oscar Rossi.

Durante la capacitación se trabajará sobre el derecho a la salud dentro del sistema de protección de consumidores y usuarios, el análisis de prestadores de salud, obras sociales, medicina prepaga, PMO y prestaciones contractuales. También se abordarán bancos, financieras, billeteras virtuales, fintech y situaciones de sobreendeudamiento.

Las clases estarán a cargo de Adriana Duprez Rufino y Jorge Oscar Rossi, con la coordinación de Dante Rusconi y Alejandro Pérez Hazaña. Duprez Rufino cuenta con trayectoria en defensa del consumidor y se desempeñó en el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. Rossi es abogado, procurador y Doctor en Ciencias Jurídicas, con desarrollo académico y profesional en derecho del consumidor, responsabilidad civil, contratos y salud.

Además, se entregarán materiales de lectura, resoluciones administrativas, casos prácticos y presentaciones utilizadas por los capacitadores para acompañar el desarrollo de cada clase.

La iniciativa busca mejorar la intervención de los equipos municipales frente a problemáticas frecuentes en las relaciones de consumo y ordenar criterios de actuación ante reclamos vinculados a salud, financiamiento, sobreendeudamiento y contratación masiva.

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