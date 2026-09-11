Donar sangre y médula ósea: “Todos podemos dar y todos podemos necesitar”

El objetivo del encuentro es acercar información y promover la inscripción de nuevos donantes al Registro Nacional de Donantes.

Adriana Onofri, licenciada en Trabajo Social y coordinadora del Área de Búsquedas de Donantes del Registro Nacional, explicó para el móvil de RADIO MÁXIMA que los voluntarios son contactados cuando aparecen como potencialmente compatibles.

“Llamamos a los donantes cuando han salido potencialmente compatibles con una persona que necesita el trasplante. Los llamamos para confirmar la compatibilidad y, si se confirma, hacer la donación efectiva de estas células”.

La especialista detalló que existen dos formas de donar células. Una de ellas es mediante sangre periférica, un procedimiento similar a la donación de plasma o plaquetas. La otra es mediante una punción de médula ósea, aunque indicó que este método es utilizado con menor frecuencia en la actualidad.

“La donación de médula ósea es cambiar su fábrica sanguínea para que pueda recuperar su salud y retomar sus actividades”, explicó Onofri, al destacar la importancia que tiene el procedimiento.

El Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea comenzó a funcionar en 2003 y permite ampliar las posibilidades de encontrar personas compatibles para quienes necesitan un trasplante.

Onofri expresó que la posibilidad de encontrar un donante compatible dentro de la propia familia es de alrededor de un 25%, por lo que para el resto de los pacientes resulta fundamental recurrir a los registros de donantes voluntarios.

“Es una opción de darle la oportunidad a una persona. Todos podemos dar y todos podemos necesitar”, sostuvo la profesional.

Onofri también señaló que los avances en los métodos de diagnóstico permiten identificar a los pacientes y avanzar hacia los trasplantes en mejores condiciones.

En ese sentido, remarcó que los trasplantes de médula ósea se realizan en Argentina, sin tener la necesidad de viajar al extranjero para concretar el trasplante.

Más donantes, más posibilidades

“Cuando son pacientes con herencia genética muy cerrada es más difícil encontrar un donante, por eso mientras más seamos, más oportunidades habrá”, explicó Onofri.

La especialista destacó que los diagnósticos más avanzados permiten identificar la necesidad de un trasplante y esto ha generado que la demanda se incremente, también el incremento de las diferentes patologías contribuyó a la necesidad de más donantes. “El trasplante no puede esperar”, indicó Onofri.

Jornada informativa en el Centro de Convenciones

Durante la jornada de este viernes, las personas interesadas podrán acercarse al Centro de Convenciones de Gualeguaychú hasta las 18 horas para recibir información e inscribirse.

“Estaremos para informar e inscribir a las personas. Queremos tener el tema en agenda y que todos sepamos que está la posibilidad en Argentina de poder ser donante”.

Para incorporarse al registro como donante de médula ósea es necesario tener entre 18 y 40 años. Una vez incorporados, los donantes permanecen en el registro hasta los 60 años.

Onofri aclaró que, para la donación de sangre, las personas de hasta 65 años pueden donar y, no es necesario concurrir en ayunas.