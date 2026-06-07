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Guale FIESTA NACIONAL

Se realiza la primera reunión informativa de Carrozas Estudiantiles 2026

Se invita a estudiantes, docentes y familias a participar de la primera reunión informativa que marcará oficialmente el inicio de una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de nuestra ciudad.

7 Jun, 2026, 19:10 PM

El encuentro se realizará el viernes 12 de junio a las 20:00 horas, en la sede ubicada en Andrade y 3 de Febrero, donde se brindará información sobre la organización, el cronograma de actividades, los requisitos de participación y las novedades previstas para la edición 2026.

 

Como cada año, Carrozas Estudiantiles representa un espacio de creatividad, trabajo en equipo, compromiso y aprendizaje para cientos de jóvenes que, a través de la construcción de sus proyectos, fortalecen valores como la solidaridad, el esfuerzo compartido y el sentido de pertenencia.

 

Desde la Asociación Civil de Carrozas Estudiantiles se convoca a todos los cursos interesados en participar a sumarse a esta primera reunión, fundamental para comenzar a transitar juntos el camino hacia una nueva edición de esta gran fiesta estudiantil.

 

Primera reunión informativa Carrozas 2026

Viernes 12 de junio

20:00 horas

Andrade y 3 de Febrero

Temas

FIESTA NACIONAL

CONVERSACIÓN

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