Se realiza la primera reunión informativa de Carrozas Estudiantiles 2026

El encuentro se realizará el viernes 12 de junio a las 20:00 horas, en la sede ubicada en Andrade y 3 de Febrero, donde se brindará información sobre la organización, el cronograma de actividades, los requisitos de participación y las novedades previstas para la edición 2026.

Como cada año, Carrozas Estudiantiles representa un espacio de creatividad, trabajo en equipo, compromiso y aprendizaje para cientos de jóvenes que, a través de la construcción de sus proyectos, fortalecen valores como la solidaridad, el esfuerzo compartido y el sentido de pertenencia.

Desde la Asociación Civil de Carrozas Estudiantiles se convoca a todos los cursos interesados en participar a sumarse a esta primera reunión, fundamental para comenzar a transitar juntos el camino hacia una nueva edición de esta gran fiesta estudiantil.

Primera reunión informativa Carrozas 2026

Viernes 12 de junio

20:00 horas

Andrade y 3 de Febrero

Temas FIESTA NACIONAL