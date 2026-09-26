María Pía Farabello, la nueva reina de las Carrozas Estudiantiles

La elección tuvo como escenario, por primera vez, los galpones del puerto, el corazón mismo donde cada año comienza a tomar forma la magia de octubre.

Gualeguaychú volvió a poner en marcha la cuenta regresiva hacia una de sus celebraciones más esperadas. Este viernes, entre estructuras, colores y el espíritu creativo que caracteriza a las Carrozas Estudiantiles, se realizó la elección de la nueva soberana de la fiesta.

Y el nombre que quedó en lo más alto fue el de María Pía Farabello, estudiante de 5 .º B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, quien fue coronada como reina de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles 2026.

La jornada tuvo un escenario especial: por primera vez, la elección se realizó en los propios galpones del puerto, pegada a los talleres donde durante meses los estudiantes trabajan para convertir ideas, cartón, papel y creatividad en esas verdaderas maravillas que cada octubre recorren las calles de Gualeguaychú.

La celebración contó además con la energía de la batucada Sonido de Parche, dirigida por Leo Stefani, que aportó ritmo y color a una noche atravesada por la alegría estudiantil.

Un eslogan que también deja su huella

Durante el encuentro hubo además un reconocimiento especial. Anahí Navarro, estudiante de 5.º B del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, fue distinguida como ganadora del concurso de eslogan 2026.

La frase elegida fue: “Cuando la juventud crea, Gualeguaychú se transforma: Carrozas Estudiantiles 2026”.

Una consigna que resume, en pocas palabras, el espíritu de una fiesta que tiene a los jóvenes como protagonistas y que año tras año convierte la creatividad estudiantil en una expresión cultural que identifica a toda la ciudad.

Las nuevas representantes

Así quedó conformado el reinado de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles 2026:

• Reina: María Pía Farabello — Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, 5º B.

• Primera princesa: María Olloquegui — Colegio La Salle/Villa Malvina, 5º C y B

• Segunda princesa: Catalina Osorio — Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade, 5º4ª.

Con la elección de María Pía Farabello y sus princesas, las Carrozas Estudiantiles ya tienen a sus nuevas representantes. Mientras tanto, en los galpones del puerto, las estructuras siguen creciendo y la imaginación de los estudiantes continúa trabajando. Octubre se acerca y, con él, vuelve a encenderse una tradición que Gualeguaychú espera todos los años.