Detuvieron a un hombre tras un robo, amenazas y resistencia a la autoridad

En horas de la mañana de este viernes, un hombre de 38 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Octava luego de un procedimiento realizado en la zona de calles Samaniego y 17 de Agosto.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de Samaniego y Borrajo. En el lugar observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, arrojó varios elementos y emprendió la fuga, mientras era perseguido por una mujer y un hombre que manifestaban haber sido víctimas de un robo.

Se inició un seguimiento en el móvil policial que culminó en inmediaciones de calles San Carlos y Rosa Regazzi, donde el sospechoso continuó la huida a pie por un descampado. Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y aprehenderlo, pese a que opuso una fuerte resistencia, lanzando patadas, cabezazos y golpes de puño contra el personal actuante.

Posteriormente se hizo presente una mujer de 35 años, quien reconoció un par de zapatillas que el aprehendido había descartado durante la persecución y manifestó que el individuo había ingresado a su vivienda para sustraerlas.

Asimismo, un hombre de 42 años agregó, que el aprehendido lo había amenazado con un cuchillo e intentado apuñalarlo, a pesar de que previamente le había entregado dinero y alimentos.

Durante el procedimiento se secuestro el arma blanca. Ambas víctimas radicaron las denuncias correspondientes, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la Justicia.

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