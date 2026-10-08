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Guale POLICIALES

Detenido tras allanamientos por un robo en un inmueble deshabitado

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas de Gualeguaychú. Secuestraron un Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

8 Oct, 2026, 21:18 PM
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Un hombre fue detenido durante la mañana del miércoles 7 de octubre, en el marco de dos allanamientos realizados por una investigación relacionada con un robo en un establecimiento rural de Gualeguaychú.

 

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido días atrás, cuando personas desconocidas llegaron en un vehículo hasta un puesto rural que se encontraba deshabitado. Según se informó, ingresaron al lugar en dos oportunidades y sustrajeron diversos elementos.

 

A partir de las tareas investigativas, personal de la Comisaría Quinta y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante dos allanamientos, autorizados por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 de Gualeguaychú.

 

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en inmediaciones de Doctor Grane y Gutenberg, y Asisclo Méndez al 1300.

 

Como resultado de las medidas, los efectivos secuestraron un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos que podrían estar relacionados con el robo investigado.

 

Además, se procedió a la detención de un hombre, mientras que otras tres personas mayores de edad fueron identificadas durante los operativos.

 

En los allanamientos también participaron efectivos de la División Operaciones, el Grupo Especial y la Comisaría del Menor. Los procedimientos finalizaron sin incidentes.

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