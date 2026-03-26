Este sábado habrá vacunación antirrábica en la cancha de la Enova

Avanza una estrategia sostenida de prevención y control de la rabia, una enfermedad zoonótica viral de alta relevancia sanitaria que puede transmitirse por mordeduras o por contacto con saliva de animales infectados.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, remarcó: “El cuidado del ambiente es inseparable de la salud pública. Estas acciones no solo previenen enfermedades, también generan una ciudad más responsable. Desde el gobierno municipal sostenemos estas políticas porque entendemos que proteger el entorno es proteger a toda la sociedad”.

En este marco, el sábado 28 de marzo, a las 10 horas, se realizará una jornada de vacunación gratuita en la cancha La Enova, con acceso por Gervasio Méndez y Perón. La atención será sin turno previo y por orden de llegada, con el objetivo de ampliar la cobertura en perros y gatos, principales transmisores hacia humanos.

La acción forma parte de la continuidad del bloqueo antirrábico iniciado el sábado 14 y reforzado el jueves 19 de este mes, que permitió intervenir rápidamente ante la detección de un caso y recorrer la zona con tareas de vacunación e información sanitaria.

Desde el área de Veterinaria se recuerda que, si bien los murciélagos insectívoros forman parte de la fauna autóctona y cumplen un rol esencial como controladores biológicos, pueden ser portadores del virus. La cadena de transmisión más frecuente involucra animales domésticos, por lo que la vacunación anual obligatoria resulta clave para cortar el contagio.

Ante la presencia de murciélagos en condiciones inusuales —durante el día, caídos o con dificultad para volar— se recomienda no manipularlos, aislarlos sin contacto directo y dar aviso al área de Zoonosis Municipal. En caso de mordedura, es fundamental lavar la herida con agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud.

La prevención también incluye controles veterinarios periódicos, evitar la circulación libre de mascotas y reducir el contacto con animales sospechosos. El trabajo coordinado entre el sistema de salud y la comunidad permite sostener la vigilancia y actuar con rapidez.

Municipalidad de Gualeguaychú

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