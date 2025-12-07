Hay dos locales disponibles en el Mercado del Munilla

El Gobierno de Gualeguaychú lanzó una convocatoria pública para adjudicar dos locales disponibles en el Mercado del Munilla. Las ofertas podrán presentarse hasta el día 18 de diciembre.

El Gobierno de Gualeguaychú informa que se encuentra abierta una nueva convocatoria pública para la adjudicación, contratación y explotación comercial de los Locales Nº 22/23 y Nº 10/11 ubicados en el Mercado Municipal del Munilla, situado como el portal de ingreso a la costanera del tiempo, a la vera del arroyo Munilla y sobre Avenida Parque Cándido Irazusta de la ciudad de San José de Gualeguaychú.

El llamado se formalizó a través del Decreto N.º 5252/2025, firmado por el presidente municipal Mauricio Davico, y se enmarca en la normativa vigente que regula el uso de los espacios dentro del paseo comercial y gastronómico más emblemático de la ciudad.

La apertura de ofertas se realizará el día 18 de diciembre del año 2025 a las 11h en la sede municipal (Hipólito Irigoyen 75). Las propuestas deberán ser presentadas en la oficina de Administración del Mercado Municipal Munilla, hasta ese mismo día, a las 10 h y deberán ajustarse al Pliego de Condiciones Particulares, que puede consultarse en el sitio web oficial www.gualeguaychu.gov.ar.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa impulsando el desarrollo comercial local y fortaleciendo el Mercado del Munilla como un espacio abierto a la comunidad, con propuestas de calidad, innovación y participación.

