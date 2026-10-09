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Guale Salud

Día Mundial de la Salud Mental: el hospital organizó una actividad comunitaria

El Servicio de Salud Mental del hospital Centenario realizó este viernes una actividad de concientización frente al edificio de la institución de calle Pasteur, con la participación de trabajadores de la salud y miembros de la comunidad.

9 Oct, 2026, 19:11 PM
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La propuesta consistió en un lanzamiento de globos verdes, como símbolo de esta fecha, con el objetivo de visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental y generar un espacio de encuentro y participación colectiva.

 

La iniciativa convocó a profesionales y trabajadores de la salud, tanto del Hospital Centenario como de otras instituciones, además de integrantes de la comunidad, para compartir una acción que busca poner en agenda la salud mental y promover una mirada colectiva sobre su cuidado.

 

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, y formó parte de las acciones impulsadas desde el servicio para acercar esta temática a la comunidad.

 

Desde el Hospital Centenario se destaca la importancia de generar espacios que permitan hablar sobre salud mental, fortalecer los vínculos comunitarios y promover la participación, entendiendo que el cuidado no se limita a la atención profesional, sino que también involucra a la sociedad en su conjunto.

 

Hablar de salud mental también es una forma de cuidar, y construir comunidad es parte fundamental de ese camino.

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