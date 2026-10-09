Día Mundial de la Salud Mental: el hospital organizó una actividad comunitaria

La propuesta consistió en un lanzamiento de globos verdes, como símbolo de esta fecha, con el objetivo de visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental y generar un espacio de encuentro y participación colectiva.

La iniciativa convocó a profesionales y trabajadores de la salud, tanto del Hospital Centenario como de otras instituciones, además de integrantes de la comunidad, para compartir una acción que busca poner en agenda la salud mental y promover una mirada colectiva sobre su cuidado.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, y formó parte de las acciones impulsadas desde el servicio para acercar esta temática a la comunidad.

Desde el Hospital Centenario se destaca la importancia de generar espacios que permitan hablar sobre salud mental, fortalecer los vínculos comunitarios y promover la participación, entendiendo que el cuidado no se limita a la atención profesional, sino que también involucra a la sociedad en su conjunto.

Hablar de salud mental también es una forma de cuidar, y construir comunidad es parte fundamental de ese camino.

Temas Salud