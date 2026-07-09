La "Brigada Blanca" de la Policía Federal Argentina deslumbró en el desfile patrio en Gualeguaychú

La presentación generó un fuerte impacto positivo y consolidó el acercamiento de la institución con toda la comunidad.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, la costanera de la ciudad de Gualeguaychú fue el escenario de un inolvidable desfile Cívico-Militar que contó con una participación estelar.

A solicitud del Presidente Municipal, Mauricio Davico, y mediante las gestiones de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú —con la debida autorización del Comando Institucional y del Ministerio de Seguridad Nacional , se concretó la presentación de la “Brigada Blanca” de la Policía Federal Argentina.

El grupo, perteneciente a la División Grupo de Operaciones Motorizadas Federales, dependiente de la Dirección General Orden Urbano y Federal, causó un impacto extraordinario entre las familias que se acercaron a la Costanera.

Vecinos y turistas disfrutaron de una propuesta original que superó ampliamente todas las expectativas, generando una respuesta de profunda satisfacción, aplausos y grata sorpresa. Este tipo de iniciativas, logradas gracias a la exitosa articulación y el trabajo en equipo entre el gobierno municipal y la fuerza federal, trascienden el marco festivo.

Con este histórico despliegue, la Policía Federal Argentina logra un significativo acercamiento a la sociedad, afianzando de manera directa los vínculos comunitarios y fortaleciendo la cercanía, el respeto y la confianza con cada uno de los vecinos de Gualeguaychú, destacó la institución en un comunicado.