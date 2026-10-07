“Dependemos de la lluvia”, dijo Roberto Carro, sobre las reservas turísticas a plazos largos

Carro indicó que la preocupación principal se debe a la espera de la llegada del fenómeno de El Niño. En este sentido señaló que depende de las lluvias en las cuencas más cercanas, y no tanto de las precipitaciones en la ciudad. Recordó que las inundaciones afectan no solo al predio, sino también al camino de la Península.

“Me están hablando para el día de la madre, yo no les doy una perspectiva, pero si les digo que Gualeguaychú está muy lindo y que tiene muchas otras cosas. Yo no me animo a tomar reservas, pero es mi caso”, expresó por las condiciones puntuales de su alojamiento.

El complejo turístico se encuentra en una cota que es un metro más baja que la del resto de los prestadores. “Mi caso es diferente, pero lógicamente, tengo incertidumbre, la naturaleza hace su trabajo y yo no puedo tomar reservas, sería una irresponsabilidad de mi parte, aunque igual me están llamando muy pocos para el mes de enero”, describió.

En este marco, para la temporada siguiente anticipó que trabajará con la demanda excedente, dependiendo en el momento, de las condiciones en el lugar.

“Es la naturaleza, no se puede predecir nada”, indicó. Carro además recordó que en temporadas anteriores, debió interrumpir la estadía de los turistas por una amenaza de inundación. “Tuvimos que cargar las carpas en un acoplado y salir con la gente al Boulevard de León, devolver dinero..y eso puede pasar”, anunció.

En tanto sobre el camino de la Península, señaló que “a los tres metros se corta”, y eso representa “un gran problema” para todos los prestadores. “En 2024 hubo gente que quedó con autos adentro, casi flotando. Nosotros dependemos mucho de la lluvia. Va pasando el tiempo y vamos rezando para que nos deje trabajar un poquito aunque sea para ir pagando el gasto fijo”, indicó.