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Guale DEFENSA CIVIL

Defensa Civil emitió una alerta por lluvias y vientos intensos en gran parte del territorio provincial

El gobierno, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, informó que se mantiene vigente una alerta meteorológica para este martes y miércoles en la mayoría de los departamentos.

7 Abr, 2026, 11:45 AM

Durante el transcurso de la jornada, gran parte del territorio provincial se verá afectado por lluvias, algunas de ellas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Asimismo, no se descarta la presencia de tormentas aisladas dentro de las áreas bajo alerta. Los departamentos afectados serán: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

 

En tanto, para este miércoles se prevé un cambio en las condiciones con el ingreso de vientos del sector sur. Se esperan velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h. La alerta amarilla continuará en los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

 

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

 

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y mantener limpios los desagües y canaletas de las viviendas. Evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de postes de luz, árboles y estructuras que puedan ceder ante las ráfagas de viento.

 

Retirar de balcones y terrazas macetas o elementos que puedan caer a la calle. En caso de ser necesario transitar por rutas, hacerlo con extrema precaución, luces bajas encendidas y reduciendo la velocidad habitual.

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DEFENSA CIVIL RECOMENDACIONES LLUVIAS ALERTA

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