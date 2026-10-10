Davico presenció el Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026: “Los gurises son el futuro de la ciudad”

El sábado por la noche, en el Corsódromo del Parque de la Estación, se realizó la 67º edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles, donde los adolescentes de la ciudad mostraron los trabajos realizados, los cuales enaltecieron y jerarquizaron una vez más uno de los eventos más representativos de Gualeguaychú.

En el corte de cinta que inauguró el desfile, estuvo presente el intendente Mauricio Davico, quién no sólo destacó la dedicación que los jóvenes pusieron a la hora de realizar sus trabajos, sino también los valores que mostraron y demostraron durante los preparativos y el tiempo transcurrido para el armado de las carrozas.

“He recorrido los Galpones del Puerto estos últimos días y vi algo muy muy lindo, que es el compañerismo y el sentido de pertenencia hacia el Desfile de Carrozas Estudiantiles, hacia la ciudad, y también mucha solidaridad porque había gurises que ya habían terminado sus carrozas y estaban ayudando a los chicos de otras escuelas a terminar las suyas; y esto es algo muy importante”, remarcó el Presidente Municipal.

“Tenemos este presente y este futuro, que son los gurises, que no sólo han hecho algo muy lindo para esta noche sino también hemos visto que tenemos buena gente y un buen semillero. Los chicos son el futuro de la ciudad”, reverenció.

Además del intendente Davico, estuvieron presentes en el corte de cinta la viceintendenta Julieta Carrazza, el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano, el secretario de secretario de Gobierno y Modernización Manuel Olalde y la titular de la Dirección Departamental de Escuelas Marta Irazábal de Landó; mientras que por el lado de los organizadores estuvieron presentes el presidente de la subcomisión del Desfile de Carrozas 2026 Santiago Benetti y los integrantes de la Asociación Civil Carrozas Estudiantiles Alejandro Valiente y Soraya Sturtz.

También fueron parte del acto la reina 2026 de las Carrozas Estudiantiles María Pía Farabello (Instituto Nuestra Señora de Guadalupe - 5º B), la primera princesa María Olloquegui (Colegio La Salle/Villa Malvina - 5º C y B y la segunda princesa Catalina Osorio (Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade - 5º 4ª).

“Desde el Municipio hemos hecho un humilde aporte de más de 10.000.000 de pesos para todas las carrozas y los colegios, y esto lo pudimos hacer gracias al aporte de todos los contribuyentes”, concluyó Davico.

La edición 2026 del Desfile de Carrozas Estudiantiles llevó el nombre “Profesor Edgardo Henchoz”, una persona que tuvo su merecido homenaje por haber hecho de la actividad en los Galpones del Puerto y en los preparativos de las carrozas una verdadera escuela de vida. “Siempre decías que las carrozas no son solo fierro, luces y papel, sino que son algo mucho más grande, como lo es el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia”, reconoció el intendente Davico sobre la figura y el ejemplo del profesor Henchoz.

Reconocida desde 2003 como Fiesta Nacional, en total participaron 23 carrozas en el 67º Desfile de Carrozas Estudiantiles, 13 en la categoría Primaverales y 10 en la categoría Libre.

PRIMAVERALES

P1 - Sylvaris - Instituto “Pío XII” 5° B

P2 - Sakura -Instituto “Sirio Libanés” 5° A

P3 - Gitana - ENOVA 5° 4ª

P4 - Regar la vida - Malvina S. de Clavarino 5° A

P5 - Efímera - Instituto “Sirio Libanés” 6° año

P6 - Astrofloral - Ntra. Sra. de Guadalupe 5° B

P7 - Espejismo - Rosa Regazzi - EET N° 2 6° A- 6° T.C. y 7° T.M.E.

P8 - Puntada primaveral - Las Victorias 5°

P9 - Salita caracol -ENOVA 6°

P10 - ¡Qué difícil es la primavera! - Instituto “Pío XII” 5° C

P 11 - La forma de los sueños - Escuela “Soldado C. Mosto” 6°

P 12 - Corazón de vapor - “Ntra. Sra. de Guadalupe” 5° A

P 13 - Hanami - Defensores del Oeste 5° A

LIBRES

L1 - El sueño de un bosque - Malvina S. de Clavarino 5° B y C

L2 - Renacer - Colegio “Luis Clavarino” N° 12 5° 2ª

L3 - Nivareth: El último glaciar - Inst. “Luis Ma. Bettendorff” 5°

L4 - Había una vez - Instituto “Pío XII” 5° A

L5 - Mi carrito de juguetes - Inst. Fernando Elgue 5°

L6 - Una carroza de película - Instituto Agrotécnico 7° B

L7 - Latidos de La Boca - ENOVA 5° 3ª

L8 - Inmerso - EET N°2 “Pbro. J. Ma. Colombo” 6° 2ª

L9 - Ahipnia - Ruperto Gelós 5° año

L10 - B-612 -EET N° 3 “15 de Noviembre” 7° Automotor

Municipalidad de Gualeguaychú