Damián Lemes, con La Yuyera, ganó el Pre Cosquín

El artista de Gualeguaychú Damián Lemes se convirtió en uno de los ganadores del Pre Cosquín con su tema "La yuyera", en rubro canción inédita.

Lemes convirtió en canción la historia de Doña Geroma Alegre, vendedora de yuyos medicinales en las calles de Gualeguaychú durante varias décadas.

Listado completo de ganadores Pre Cosquín 2026

🔸 Solista Vocal

• Francisco Santarén | Sede Santa Teresita, Buenos Aires

• Wara Calpanchay | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy

🔸 Dúo Vocal

• Madera Mineral | Sede La Plata, Buenos Aires

🔸 Conjunto Vocal

• Trinar | Sede Resistencia, Chaco

🔸 Solista Instrumental

• Matías Hermosilla | Sede Zapala, Neuquén

🔸 Conjunto Instrumental

• Dúo Marcos – Batallanos | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy

🔸 Canción Inédita

• «La Yuyera» por Damián Lemes | Sede Gualeguaychú, Entre Ríos

🔸 Solista de Malambo Femenino

• Trinidad Orellano | Sede Esperanza, Santa Fe

🔸 Solista Malambo masculino

• Nicolás Robles | Sede La Matanza, Buenos Aires

🔸Conjunto de Malambo

• La Sajuarina | Sede San Juan, San Juan

🔸Pareja de Baile Tradicional

• Fabiana González – Darío Flores | Sede La Rioja, La Rioja

🔸 Pareja de Baile Estilizado

• Carolina Gerez – Lucas Coliluan | Sede La Plata, Buenos Aires

🔸Conjunto de Baile Folklórico

• Sumampa | Sede La Matanza, Buenos Aires

La delegación de la sede Gualeguaychú estuvo integrada por Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera, quienes compitieron en la categoría solista vocal; el dúo vocal Archaina – Cabeza; el conjunto de baile folklórico La Gauchada; Damián Lemes, en la categoría canción inédita, con la obra “La Yuyera”; y la pareja de baile tradicional Gutiérrez – Jaime.

La final se desarrolla durante este fin de semana y culminará con la definición de los ganadores en la madrugada. En esta edición, además, se incorporó una novedad destacada: los artistas consagrados participarán el lunes 19 de una noche especial de gala, con entrada libre y gratuita, en la que ofrecerán un espectáculo completo frente al público, días antes del inicio del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.