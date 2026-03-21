El otoño llegó con una lluvia de casi 70 milímetros en Gualeguaychú

La lluvia caída en Gualeguaychú en las últimas horas osciló entre 55 y 70 milímetros, según la zona de la ciudad.

Las precipitaciones alcanzaron un nivel interesante acumulado, en coincidencia con la llegada del otoño luego de un verano donde llovió por debajo del promedio histórico.

El pronóstico anuncia que el tiempo se irá estabilizando, aunque el lunes podrían producirse nuevas lluvias.

Paralelamente, hay una clara baja en las temperaturas, que oscilarán en estos días entre 10-11 y 22-25 grados.