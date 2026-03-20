“En nuestra zona el otoño será cálido y húmedo”, anticiparon desde Barómetro Zárate

Riveras explicó que se esperan días inestables. “Son los últimos días de calor y pesadez. Ingresa un nuevo frente frío”, afirmó.

Asimismo indicó que “mañana vamos a tener lluvias y tormentas, de forma generalizada, pueden ser abundantes, sobre todo en el sur de Entre Ríos.

Estas condiciones, explicó, traerán un descenso de la temperatura, que irá entre los 13 y 14 grados de mínima, y por debajo de los 30 grados.

“Mañana esperamos algunas lluvias, sobre todo en la madrugada de la mañana, mejorando y transitando la tarde. Para la noche tenemos buen tiempo”, señaló.

En tanto que, para la próxima semana, anticipó días “con lluvias dispersas”.

Respecto a las condiciones de la nueva estación que inicia, señaló que “el otoño e invierno va a ser cálido, más allá de frentes fríos, no esperemos temperaturas muy por debajo de lo normal. Las tendencias a nivel trimestral están dando temperaturas por encima de lo normal, un otoño húmedo, tirando a cálido, con temperaturas fluctuando entre los 26 y 27 grados”, explicó.