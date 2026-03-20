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“En nuestra zona el otoño será cálido y húmedo”, anticiparon desde Barómetro Zárate

Emiliano Riveras, señaló en RADIO MÁXIMA, desde la dirección Barómetro Zárate, que "las lluvias de este sábado no se extenderán al resto del fin de semana largo” y anticipó un otoño con temperaturas cálidas.

20 Mar, 2026, 14:08 PM

Riveras explicó que se esperan días inestables. “Son los últimos días de calor y pesadez. Ingresa un nuevo frente frío”, afirmó.

 

Asimismo indicó que “mañana vamos a tener lluvias y tormentas, de forma generalizada, pueden ser abundantes, sobre todo en el sur de Entre Ríos.

 

Estas condiciones, explicó, traerán un descenso de la temperatura, que irá entre los 13 y 14 grados de mínima, y por debajo de los 30 grados.

 

“Mañana esperamos algunas lluvias, sobre todo en la madrugada de la mañana, mejorando y transitando la tarde. Para la noche tenemos buen tiempo”, señaló.

 

En tanto que, para la próxima semana, anticipó días “con lluvias dispersas”.

 

Respecto a las condiciones de la nueva estación que inicia, señaló que “el otoño e invierno va a ser cálido, más allá de frentes fríos, no esperemos temperaturas muy por debajo de lo normal. Las tendencias a nivel trimestral están dando temperaturas por encima de lo normal, un otoño húmedo, tirando a cálido, con temperaturas fluctuando entre los 26 y 27 grados”, explicó.

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