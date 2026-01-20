Corsos Populares Matecito: comparsas uruguayas desfilaron en Gualeguaychú

El pasado viernes 16, en el marco de los Corsos Populares Matecito, la ciudad de Gualeguaychú vivió una noche colmada de ritmo, color y encuentro cultural que aportaron diversidad, identidad y riqueza artística al tradicional desfile.

La presencia de estas agrupaciones permitió acercar al público local el candombe, expresión cultural afro-uruguaya declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambas orillas del río Uruguay.

Durante la jornada acompañó una delegación oficial del Departamento de Río Negro, Uruguay, integrada por el director general de Desarrollo Humano, Rodolfo Casanova, junto a Rossana Soria; el director general de Turismo, Carlos Fagetti; el director de Deportes, Matías Belbey; el director de Cultura, Leonardo Martínez Russo; el subdirector de Cultura, Rafael Olid; la alcaldesa de la ciudad de Young, Cecilia Rodríguez y la encargada de Museos, Andreina Bazzino, reafirmando los lazos institucionales y culturales entre ambas regiones.

La comparsa uruguaya y el candombe

Las comparsas uruguayas, también conocidas como comparsas de negros y lubolos, tienen su raíz en el candombe, manifestación cultural afrodescendiente nacida en Montevideo a partir de las tradiciones africanas traídas por personas esclavizadas. Su esencia se expresa a través de la música, la danza y el toque de tambores, con su máxima celebración en el Desfile de Llamadas durante el Carnaval.

El desfile se abre con el estandarte, símbolo de identidad de cada comparsa, que anuncia su llegada y representa su historia y pertenencia cultural. A su alrededor desfilan personajes tradicionales como la Mama Vieja, figura de la sabiduría ancestral y guía espiritual; el Gramillero, curandero de la tribu; y el Escobero, quien limpia simbólicamente el camino con su danza.

El cuerpo de baile, integrado por vedettes y bailarinas, acompaña a la cuerda de tambores, formada por el chico, el repique y el piano, responsables del inconfundible ritmo del candombe, ejecutado mientras se avanza por las calles, marcando el pulso de la fiesta.

Mamba Negra:

Desde Fray Bentos, la comparsa Mamba Negra se presentó en Gualeguaychú con una trayectoria iniciada en 1996, consolidándose como una de las agrupaciones referentes del candombe del interior uruguayo. A lo largo de su historia participó en programas culturales como Candombe en los Barrios y Candombe en las Escuelas, en convenciones de carnavales del MERCOSUR, en el Desfile de Llamadas del Interior y en giras internacionales, destacándose su participación en Suiza en 2005, representando a Uruguay. Durante esta presentación, la comparsa anticipó que para el Carnaval 2026 rendirá un homenaje a sus fundadores Ariel “Conejo” Ferreyra y Nelson “Pacho” Villalba, bajo la dirección responsable de Cristian Pacho Villalba.

Nueva Generación:

También desde Fray Bentos, la comparsa Nueva Generación realizó su presentación con la temática “El Inicio”, reflejando el nacimiento de un proyecto colectivo impulsado por niñas y niños que dieron sus primeros pasos en el candombe, guiados por valores, identidad y amor por el carnaval. La propuesta artística celebró el legado familiar, el amor materno y la continuidad generacional, transformando la herencia cultural en fuerza, arte y esperanza. Asimismo, la comparsa rindió un sentido homenaje a Elías Cardozo, compañero cuya memoria estuvo presente en cada toque, cada danza y cada abrazo. Esta presentación marcó el debut de Nueva Generación en el Carnaval 2026, compartiendo por primera vez su mensaje en las calles de Gualeguaychú.

La participación de las comparsas uruguayas se enmarcó en el espíritu del convenio de hermandad y cooperación cultural que une a Gualeguaychú con la República Oriental del Uruguay, fortaleciendo vínculos históricos basados en culturas, tradiciones y costumbres compartidas. Unidos por el río, el carnaval y la música, ambos pueblos reafirmaron que el intercambio cultural continúa siendo un símbolo de integración, identidad y fraternidad entre las dos orillas.