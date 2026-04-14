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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por violar una restricción y amenazar a una mujer

Un hombre de 31 años fue detenido en la noche del lunes luego de ser acusado de incumplir una medida judicial y amenazar a una mujer, en un hecho ocurrido en la zona de Massaferro e Ituzaingó.

14 Abr, 2026, 14:22 PM

El episodio se registró alrededor de las 23:30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia del individuo dentro de una vivienda, pese a tener prohibido acercarse por una restricción vigente.

 

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría Novena constataron que el hombre ya se había retirado, por lo que se montó un operativo en la zona. Minutos después, personal motorizado logró interceptarlo a unas dos cuadras.

 

El sujeto fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en la causa y dispuso las medidas correspondientes.

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