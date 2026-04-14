Detuvieron a un hombre por violar una restricción y amenazar a una mujer

El episodio se registró alrededor de las 23:30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia del individuo dentro de una vivienda, pese a tener prohibido acercarse por una restricción vigente.

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría Novena constataron que el hombre ya se había retirado, por lo que se montó un operativo en la zona. Minutos después, personal motorizado logró interceptarlo a unas dos cuadras.

El sujeto fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en la causa y dispuso las medidas correspondientes.

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