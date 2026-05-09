Volcó un camión sobre Ruta Provincial 20 y no hubo personas lesionadas

Según se informó, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a un hombre de 24 años, domiciliado en Concepción del Uruguay, quien manifestó desempeñarse para una empresa de transporte y trasladar pasta de papel desde Fray Bentos hacia la ciudad de Campana.

El conductor circulaba en un camión marca Iveco con chasis, cuando, por causas que se tratan de establecer, mordió la banquina y perdió el control del rodado, produciéndose el vuelco del camión y el acoplado sobre la cinta asfáltica.

A raíz del hecho no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó personal policial realizando tareas de prevención y ordenamiento vehicular hasta la llegada de la grúa para remover el transporte y liberar completamente la circulación.