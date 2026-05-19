Coordinan la logística y los controles con participantes de la fiesta del 25 de Mayo

Se realizó en el Centro de Convenciones la última reunión organizativa con responsables, alumnos y las áreas municipales que intervendrán en la Fiesta del 25 de Mayo, con el objetivo de coordinar el funcionamiento general del evento y reforzar las pautas que deberán cumplir las pulperías durante la jornada.

Del encuentro participaron las áreas de Tránsito, Ambiente, Bromatología, Salud, Defensa Civil, Electrotecnia, Espacios Verdes e Higiene Urbana, que brindaron indicaciones específicas vinculadas a seguridad, manipulación de alimentos, circulación interna, limpieza y asistencia sanitaria.

Durante la reunión se informó a los responsables sobre la necesidad de contar con matafuegos vigentes, proteger correctamente las garrafas y respetar las pautas de manipulación segura de alimentos. También se dieron instrucciones sobre la cantidad de freezers permitidos, el manejo de la grasa y el aceite utilizado, y las condiciones que deberán mantener los puestos durante toda la jornada.

En cuanto a la organización del predio, se indicó que el domingo los baños del Corsódromo estarán abiertos de 8 a 23 h para quienes se encuentren trabajando en el armado de las pulperías. Durante toda la noche permanecerán disponibles los baños químicos ubicados sobre calle Estrada.

Apertura del Corsódromo

Para el lunes 25 de Mayo, se estableció que el Corsódromo abrirá a las 5 h para el ingreso de las pulperías con la comida, que podrá realizarse hasta las 9 h. En ese horario, Tránsito deberá habilitar el paso correspondiente para facilitar la entrada de los vehículos autorizados. A partir de las 9 h no podrá quedar ningún vehículo dentro del circuito.

Desde Salud se informó que durante el evento habrá una ambulancia de Vida y otra del Hospital Centenario, junto al trabajo coordinado con Bomberos y Defensa Civil. El puesto sanitario funcionará en el parque ubicado delante del Centro de Convenciones, y el personal de salud estará identificado con chaqueta azul y logo municipal.

También se remarcó que la venta de alimentos estará autorizada únicamente para los alumnos que participan con pulperías. No estará permitida la venta ambulante por parte de personas ajenas a las escuelas participantes. En caso de detectarse vendedores no autorizados, la mercadería será retirada y devuelta al finalizar la jornada.

Por su parte, Bromatología recorrerá los puestos durante el desarrollo del evento para acompañar, controlar y asistir ante cualquier inconveniente vinculado a la manipulación o conservación de alimentos.