La Municipalidad de Gualeguaychú reparó 531 baches en lo que va de 2026

Durante octubre de 2026, el Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante un plan sostenido de mantenimiento vial que permitió reparar 40 baches en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones estuvieron orientadas a recuperar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas.

De acuerdo con las características de los deterioros detectados, se utilizaron distintos materiales: en 11 reparaciones se aplicó asfalto, mientras que en las 29 restantes se requirió hormigón.

En total, durante octubre se recuperaron 1.159,75 metros cuadrados de pavimento urbano.

Con estos trabajos, el acumulado de 2026 asciende a 531 baches reparados, que representan una superficie de 12.728 metros cuadrados de pavimento urbano, equivalente a la extensión de más de 33 cuadras convencionales.

Para alcanzar estos resultados durante los primeros diez meses del año fueron fundamentales dos factores: el traslado y la puesta en funcionamiento de la Planta de Asfalto Municipal, actualmente emplazada en el Parque Industrial Gualeguaychú, y la adquisición de maquinaria especializada por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico. Estas incorporaciones permitieron ampliar la capacidad operativa y habilitar más frentes de obra en simultáneo.

Cada reparación se realizó siguiendo un procedimiento técnico que comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se efectuaron el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó el estado de la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final comprendió tareas de nivelación, compactación y control de terminación, con el objetivo de garantizar la durabilidad de las reparaciones y su correcta integración con la calzada existente.

Municipalidad de Gualeguaychú

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