Dos incendios de viviendas en las últimas horas en Gualeguaychú

Alrededor de las 22 del domingo, se registró un incendio de vivienda en calles calles Pablo Daneri y Maestra Torrilla.

Concurrió el móvil 35, y se constató un incendio en un quincho cerrado, utilizado también como depósito de una panadería.

Se realizaron tareas de enfriamiento y verificación de la estructura, además del corte del suministro de gas.

Finalizada la intervención, el móvil retornó al cuartel, donde se efectuó la limpieza y reorganización de los elementos, quedando disponible para una nueva emergencia.

Por otra parte, alrededor de las 5,50 de la mañana de este lunes, se declaró el incendio en una vivienda sobre Urquiza al Oeste, en inmediaciones del Ejército.

Concurrieron los móviles 35 y 31, y se informó que el incendio fue controlado.