Hay alerta amarilla por fuertes vientos para este sábado

Desde el Servicio Meterológico Nacional se activa alerta nivel Amarillo para este sábado por la tarde, afectando en la provincia de Buenos Aires a Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

En tanto que en la provincia de Entre Ríos, afectará a los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

Nivel Amarillo – Vientos fuertes.

* Vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h.

* Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Recomendaciones:

*Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

* No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

* Tené precaución al conducir.

SMN- Unidad Civil de Emergencias

Temas VIENTO