Arbelo advirtió por el desfinanciamiento universitario: “No hay innovación ni investigación posible sin financiamiento”

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, se refirió a la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y advirtió que el desfinanciamiento no solamente tiene consecuencias sobre los salarios de docentes y trabajadores, sino también sobre la investigación, la innovación y las actividades que las instituciones desarrollan en sus territorios.

Arbelo recordó el recorrido judicial de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y señaló que, tras diferentes instancias, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. El planteo por la aplicación integral de la norma continúa por otra vía judicial.

Según sostuvo el rector, pese al tiempo transcurrido, esos puntos continúan sin cumplirse en los términos reclamados por las universidades.

Arbelo aclaró que comparte la necesidad de mantener un equilibrio en las cuentas públicas. “Considero que no se puede administrar con déficit”, expresó, aunque remarcó que la discusión sobre el financiamiento universitario excede esa cuestión y destacó el lugar que ocupa la educación dentro del desarrollo del país.

“La universidad no trabaja para ella misma”

El rector de la UNER consideró que reducir el problema únicamente a la cuestión salarial impide dimensionar las consecuencias que la falta de recursos tiene sobre las actividades que desarrollan las universidades.

“Nosotros no damos clases o investigamos para nosotros. La universidad no trabaja para ella misma, la mirada de la universidad está puesta en el desarrollo del territorio”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el trabajo universitario repercute en diferentes áreas de la provincia, desde los aspectos socioculturales hasta la producción y el desarrollo tecnológico.

Para Arbelo, ese crecimiento se encuentra directamente relacionado con la inversión educativa. “Ese crecimiento es imposible que se dé sin educación. Las principales potencias del mundo crecieron permanentemente de la mano de la educación”, manifestó.

“No hay innovación posible o investigación sin financiamiento”, agregó.

El rector reconoció que existen diferentes modelos para financiar la investigación y mencionó como una posibilidad los acuerdos con empresas privadas que requieren estudios o desarrollos específicos por parte de las universidades.

Sin embargo, consideró que debe mantenerse una estructura financiada por el Estado que permita investigar sobre áreas consideradas estratégicas, incluso cuando no exista previamente un privado dispuesto a aportar los recursos.

“Hay un esquema y un andamiaje que debe financiar el Estado para que la academia innove, investigue y desarrolle sobre cuestiones estratégicas para los estados”, afirmó.

El impacto sobre los docentes

Otro de los puntos planteados por Arbelo fue el deterioro de las condiciones salariales y sus consecuencias sobre el funcionamiento académico.

Según explicó, docentes que anteriormente podían utilizar el tiempo fuera de las aulas para capacitarse o desarrollar investigaciones actualmente deben recurrir a otros trabajos para complementar sus ingresos.

“Los docentes que hace dos años se dedicaban a dar clases y en sus tiempos libres a capacitarse o a investigar alguna cuestión, hoy se ven obligados a realizar otra actividad para generar un ingreso para su familia”, señaló.

Para el rector, esta situación termina repercutiendo sobre el conjunto del sistema: “Esto va deteriorando la formación académica y su calidad”.

Finalmente, Arbelo consideró que la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales no responde únicamente a una cuestión presupuestaria y atribuyó al Gobierno nacional una decisión política respecto del modelo universitario.

“El problema del sistema universitario nacional no es un problema de caja o de déficit, es un problema político”, afirmó.

La discusión judicial continúa abierta respecto de la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras permanece firme la cautelar referida a salarios y becas.