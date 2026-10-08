Antonio Peverelli fue declarado Personalidad Destacada de Gualeguaychú

En una sesión especial realizada este miércoles 7 de octubre, y con la presencia del intendente Mauricio Davico, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la declaración de Antonio Leopoldo Peverelli (Pirincho), como Personalidad Destacada de Gualeguaychú, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su participación en instituciones que forman parte de la historia de la ciudad.

Visiblemente emocionado, Peverelli agradeció la distinción y las palabras expresadas durante la sesión. “Muchas gracias por todo, por la designación tan importante que se me ha hecho; no sé si tan merecida”, manifestó ante los presentes. Además, destacó que las intervenciones de los concejales y las autoridades le permitieron recordar distintos momentos de su vida: “Me hicieron dar mucha emoción”.

La sesión, presidida por la viceintendenta Julieta Carrazza, contó con la totalidad de los concejales, que aprobaron la Resolución por unanimidad, ante la presencia de familiares, allegados y vecinos que colmaron el salón, acompañando a Peverelli, a pesar de la intensa lluvia registrada durante la jornada.

Tras la aprobación de la distinción, se realizó la entrega de la resolución correspondiente y una placa conmemorativa. Además, Peverelli recibió un regalo especial: un reel de pesca, elegido luego de que los concejales conocieran que necesitaba uno. El gesto provocó una alegre reacción del homenajeado y sumó un momento de cercanía a una ceremonia marcada por los recuerdos y el reconocimiento.

Al tomar la palabra, el intendente Davico recordó los invaluables aportes realizados a la comunidad por Peverelli “a la cultura, a la educación, al deporte” y dirigiéndose a él, afirmó: “tengo el honor de conocerte desde muy gurí, y sé bien de todo lo que han construido con Anita, especialmente lo que les han legado a sus tres hijos, que continúan en su tarea, y a la ciudad”.

Nacido en Gualeguaychú en 1942, Peverelli desarrolló una amplia actividad en la función pública, donde se desempeñó como secretario de Gobierno y secretario de Obras Públicas, además de contar con antecedentes laborales en el Poder Judicial.

Su participación en la vida institucional de la ciudad también estuvo estrechamente vinculada al Club de Pescadores Gualeguaychú, cuya presidencia asumió en 1976 y ejerció durante más de tres décadas. Durante ese período, la institución incorporó infraestructura deportiva y comunitaria, entre la que se destacan piletas, un playón deportivo, espacios de alojamiento y un establecimiento educativo.

Otro de los aspectos centrales de su trayectoria fue su aporte al Carnaval de Gualeguaychú. Desde fines de la década de 1970 participó de su organización y, en 1979, integró el grupo fundador de la comparsa O'Bahía, que debutó al año siguiente. Asimismo, acompañó el crecimiento del espectáculo y la concreción del Corsódromo, uno de los espacios más representativos de la identidad cultural de la ciudad.

Durante su intervención, Peverelli también dedicó un agradecimiento especial a su familia y a quienes asistieron a la sesión. “A toda mi familia, por supuesto, que siempre me acompañó, a todos los que nos visitaron esta noche con semejante lluvia, que pensé que no iba a haber ni siquiera la mitad de lo que hay acá. Esto es una barbaridad”, expresó, sorprendido por la cantidad de personas presentes.

La ceremonia finalizó en el hall municipal, donde se presentó un video de agradecimiento a Antonio Peverelli; luego, la banda del Club, liderada por Alejandro Delfino, interpretó los temas musicales clásicos de la agrupación y el himno de O'Bahía. Posteriormente, y como cierre, se presentó el ballet a cargo de Fernanda Marchesini. que realizó parte de la coreografía de la comparsa O'Bahía.

La distinción, otorgada en el marco de la Ordenanza n.º 12.650/2022, reconoció así una trayectoria vinculada a diferentes ámbitos de la vida de Gualeguaychú, desde la función pública y las instituciones deportivas hasta la organización y el crecimiento de su principal celebración cultural.