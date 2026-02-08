Cambia el patrón meteorológico y desde el miércoles llegan días inestables

El inicio de semana será con buen tiempo y temperaturas en ascenso hasta mitad de semana, con la llegada del primer frente frío.

Para el martes 10 se estiman máximas de 35–36 °C con alto contenido de humedad y clima pesado, dándole la bienvenida a un extenso período de inestabilidad que continuará durante varios días

Las chances de lluvias y tormentas comienzan el miércoles, con lluvias más intensas durante todo el día jueves, en tanto que el viernes y el sábado se presentarán con tiempo inestable, ratos de sol y aguaceros

Cambio de patrón meteorológico

Febrero cambia rotundamente respecto a enero y las lluvias repentinas pueden sorprender, aunque aún no hay alertas oficiales para nuestra zona

Se reitera que desde el miércoles se instala una larga inestabilidad, con mejoramientos temporarios, varios frentes fríos interactuando, con temperaturas y vientos muy cambiantes

Fuente: Clima Gchú (con información de Meteored, Windy, Pivotal y Modelos Meteorológicos)

