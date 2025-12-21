Gualeguaychú confirmó que será la sede de la Expo Moto 2026

En el marco de la planificación de eventos de gran convocatoria, la Municipalidad de Gualeguaychú confirmó en 2025 que la ciudad será sede de la Expo Moto edición N.º 12, uno de los encuentros más relevantes del motociclismo regional.

La exposición se realizará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, en los Galpones del Puerto, y reunirá a fanáticos, expositores, marcas y visitantes vinculados al mundo de las motocicletas. Durante las 3 jornadas, el público podrá recorrer exhibiciones de motos, stands comerciales, propuestas de accesorios e indumentaria, espacios gastronómicos y actividades pensadas para toda la familia.

A lo largo de sus ediciones, la Expo Moto se consolidó como un espacio de referencia para el sector, favoreciendo el intercambio entre marcas, emprendedores y aficionados, y generando un impacto positivo en la actividad turística, comercial y de servicios de la ciudad.

La elección de los Galpones del Puerto como sede reafirma el posicionamiento de Gualeguaychú como escenario de eventos de alcance regional y nacional, fortaleciendo la agenda anual de propuestas recreativas, culturales y deportivas.