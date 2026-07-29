42 trabajadores de Granja Tres Arroyos comenzaron a cobrar el subsidio provincial

Se trata de un total de 42 trabajadores del frigorífico. Desde el Sindicato de la Alimentación informaron que el proceso de acreditación seguirá de manera gradual, con un ritmo estimado de entre 60 y 100 beneficios por semana.

Los primeros 42 trabajadores del frigorífico Tres Arroyos de Concepción del Uruguay comenzaron a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos, luego de que la acreditación se concretara el pasado viernes. La asistencia económica forma parte de las medidas impulsadas para acompañar a los empleados afectados por la crisis que atraviesa la empresa y continuará en las próximas semanas.

Desde el Sindicato de la Alimentación informaron que el proceso de acreditación seguirá de manera gradual, con un ritmo estimado de entre 60 y 100 beneficios por semana, hasta alcanzar a la totalidad de los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.

La organización gremial también señaló que en los próximos días realizará un relevamiento para identificar a los empleados que todavía no completaron la documentación necesaria para acceder al subsidio, con el objetivo de avanzar en la regularización de esos trámites, confirmó Babel Digital.

En paralelo, el sindicato indicó que mantiene las gestiones para garantizar la provisión de medicamentos recetados y la entrega de módulos alimentarios a los trabajadores. Además, continúa reclamando a la dirección de la empresa la presentación de un plan de pago por los salarios adeudados, en el marco del conflicto que afecta al frigorífico. (APFDigital)