Conocé el cronograma de castraciones gratuitas del 22 al 26 de junio

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 22: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena) -sin turno previo-.

- Martes 23: Club La Vencedora (J. J. Franco y Santa Fe).

- Miércoles 24: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).

- Jueves 25: Galpón comunitario Barrios Zuppichini/Anhelado Sueño (La Rioja Y Massaferro).

- Viernes 26: Club Gervasio Méndez (Pasteur y Doello Jurado).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

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