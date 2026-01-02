100 policías se encargarán de la seguridad en el Carnaval

Se firmó un contrato con la comisión del carnaval. Los policías estarán en el predio y zonas aledañas, indicó Asler.

"Son cien policías que van a trabajar en la primer noche, esto sin afectar la seguridad que tenemos todos los días. Todas las noches se van corrigiendo cosas, no creo que haya inconvenientes. Los puntos más sensibles son los de cantina y los de zona de baños, pero tenemos personal capacitado para afrontar esas situaciones", agregó sobre la seguridad del Carnaval.

"Hubo más de 30 intervenciones en la ciudad en Año nuevo, pero por suerte nada grave, todos conflictos entre vecinos pero nada más", indicó el subjefe sobre hechos ocurridos en este año nuevo. "No hemos intervención ni denuncia por hechos relacionados con pirotecnia", concluyó.

Temas Seguridad CARNAVAL POLICÍA