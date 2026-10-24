Choque de conocidos, el decano va por un buen resultado a Las Achiras

El encuentro será arbitrado por Víctor Mora, de la Liga de Concordia, y contará con la transmisión de Radio Máxima y el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

Juventud Unida afrontará esta noche un nuevo desafío en su camino por el Torneo Regional Amateur. El conjunto albiceleste visitará a Achirense en el estadio Guillermo Bonnín, en el encuentro de ida correspondiente a la tercera ronda de la competencia, en una serie que tendrá como protagonistas a dos equipos que se conocen muy bien.

El Decano llega a esta instancia luego de superar con autoridad a Don Bosco de Paraná. Tras imponerse por 4 a 2 como visitante, el equipo de Gualeguaychú goleó 4 a 1 en el encuentro de vuelta y selló la clasificación con un contundente global de 8 a 3.

Ahora tendrá enfrente a un rival que ya conoce y que fue uno de los que más dificultades le presentó durante la primera fase. Juventud y Achirense compartieron la Zona 7 y protagonizaron dos encuentros muy disputados: en el primero, el Decano se impuso por 2 a 1, mientras que en la revancha igualaron 1 a 1.

El conjunto dirigido por Kevin Marcogiuseppe demostró ser un rival duro, con oficio y capacidad para complicar a sus adversarios. Por eso, Juventud deberá volver a mostrar su mejor versión, mantener el orden y aprovechar sus oportunidades para conseguir un resultado favorable de cara a la revancha.

En cuanto a la formación, el entrenador decano mantendría la base del equipo que viene de golear a Don Bosco, por lo que no se esperan modificaciones en el once inicial.

Por el lado del conjunto de la Colonia Las Achiras, también habría continuidad en la formación. Achirense viene de dejar en el camino a Comunicaciones de Concordia, al que eliminó tras ganar los dos encuentros de la serie anterior.

Todo está preparado para un nuevo capítulo de un duelo que ya tuvo antecedentes intensos en la fase de grupos. Juventud Unida buscará dar otro paso firme en el Regional Amateur y traerse de la Colonia un resultado que le permita definir la clasificación con buenas perspectivas en Gualeguaychú.

La cita será a las 20 horas en el estadio Guillermo Bonnín, con el arbitraje de Víctor Mora. Radio Máxima y el canal de YouTube de La Barra Deportiva llevarán todas las alternativas de un partido clave para las aspiraciones del Decano.

Ficha técnica:

Cancha: Guillermo Bonnin

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Víctor Mora

Asistentes: Selene Páez y Martín Leiva

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Iván Montalbetti, Joel Villar, Brian Reyes

Joel Sampallo, Tomás D’Angelo

DT: Kevin Marcogiuseppe

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Santiago Benítez, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

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