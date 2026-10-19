Central no logró sostener el ritmo y cayó por amplia diferencia

Central Entrerriano no pudo recuperarse de la derrota en el debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata y volvió a caer en su segunda presentación en la Liga Argentina. Esta vez fue frente a Quilmes de Mar del Plata, que se impuso por 93 a 74 en un encuentro donde, salvo en el primer cuarto, fue superior durante el resto del partido.

El comienzo mostró a un Central decidido, que de la mano de Johu Castillo se adelantó rápidamente 4 a 0. Quilmes se mantenía en partido gracias al aporte del brasileño Rafael Albertón, pero el rojinegro encontró respuestas ofensivas en la mano caliente de Castillo y Fausto Moussa para establecer una ventaja de 12 a 4.

Ante el buen arranque visitante, el entrenador cervecero, Sebastián Saborido, pidió tiempo muerto para reorganizar a su equipo. La pausa dio resultado: Quilmes mejoró, comenzó a encontrar espacios en ataque y, con un triple de Manuel Alonso sobre el cierre, logró igualar el marcador en 20 al término del primer cuarto.

En el segundo período apareció Leonel Luna, quien tomó protagonismo con tres triples que le permitieron al conjunto marplatense comenzar a controlar las acciones. Central perdió efectividad y Quilmes aprovechó el momento para tomar distancia en el marcador. Sobre el cierre, Augusto Alonso aportó otro lanzamiento desde larga distancia para que el Cervecero se fuera al descanso largo arriba por 47 a 37.

El tercer período se cerró con Quilmes arriba por 70 a 54, una diferencia que le permitió afrontar el último capítulo con mayor comodidad.

En los diez minutos finales, Central intentó achicar la distancia, pero el Cervecero mantuvo el control y no le dio oportunidades para poner en riesgo su victoria. Finalmente, Quilmes se quedó con el triunfo por 93 a 74 y dejó al conjunto de Gualeguaychú con la necesidad de buscar su recuperación en el próximo compromiso, que será en ese mismo estadio, pero ante Unión en el cierre de la gira larga.

Ficha técnica:

QUILMES 74

Federico Elías, Bryce Beamer 27, Augusto Alonso 3, Valentín Duvanced 14, Rafael Albertón 16 (FI), Santiago Aman 6, Manuel Alonso 5, Pablo Alderete 4, Leonel Luna 14, Benjamín Sánchez, Manuel Marfil, Matías Dominé 6

DT: Sebastián Saborido

CENTRAL ENTRERRIANO 93

Cristian Pérez 6, Manuel Gómez 12, Fausto Moussa, Johu Castillo 16, Damián Pineda (FI), Justo Catalín 3, Juan Siboldi 14, Ignacio Ortega 5, Benjamín Lado 5, Simón Leissa

DT: Martín Pascal

Cancha: José Martínez

Jueces: Maximiliano Cáceres y Martín Pietromónaco

Progresión: 20 – 20, 47 – 37, 70 – 54, 93 – 74.