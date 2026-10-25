Central Entrerriano recuperó la memoria y volvió al triunfo con una gran actuación de Castillo

Central Entrerriano recuperó la sonrisa, dejó atrás el mal comienzo en la Liga Argentina y festejó por primera vez en la temporada. En su debut como local, el rojinegro se impuso con claridad ante Pergamino Básquet por 90 a 68, en el estadio José María Bértora, y celebró junto a su gente una victoria que necesitaba para cambiar el rumbo.

Con un Johu Castillo encendido, el conjunto dirigido por Martín Pascal fue construyendo el triunfo desde el comienzo mismo del partido. El ecuatoriano tuvo una noche brillante, terminó con 26 puntos y fue determinante tanto en ataque como en defensa. También se destacó Cristian Pérez, quien aportó 18 unidades y tuvo un papel importante en el desarrollo del encuentro.

El primer cuarto mostró a un Central decidido a tomar el protagonismo. Si bien Pergamino logró emparejar las acciones durante algunos minutos, el local rápidamente volvió a imponer condiciones y cerró el parcial inicial arriba por 24 a 19.

En el segundo cuarto, el rojinegro comenzó a encontrar mayor fluidez en su juego. Con intensidad para recuperar la pelota y buenas conexiones ofensivas, Central fue ampliando la diferencia. Castillo continuó con la mano caliente y, además de lastimar en el aro rival, colaboró en la tarea defensiva para que el equipo pudiera sostener el control del partido.

Tras el descanso largo, apareció también la mejor versión de Cristian Pérez, que comenzó a sumar desde la línea de tres puntos y contribuyó a que el conjunto de Pascal siguiera estirando la ventaja. Central encontró respuestas en diferentes sectores de la cancha y llegó a establecer una diferencia de 30 puntos, reflejo de su superioridad ante un rival que no conseguía frenar el ritmo del local.

En el último cuarto, con el resultado prácticamente definido, Central reguló el esfuerzo, administró la diferencia y encaminó el partido hacia una victoria contundente por 90 a 68. El Bértora volvió a ser una fiesta y los hinchas rojinegros pudieron desahogarse después de un inicio complicado, celebrando el primer triunfo de la temporada.

Gran victoria de Central Foto: Damián Cáceres

La victoria representa mucho más que dos puntos para Central Entrerriano. Después de una gira negativa como visitante, el equipo necesitaba recuperar confianza y demostrar su potencial ante su público. Y lo hizo con una actuación sólida, con Castillo como estandarte y un funcionamiento colectivo que invita a mirar con optimismo lo que viene.

Ahora se viene el clásico. Con la confianza renovada, Central ya comienza a pensar en el próximo compromiso, nada menos que frente a La Unión de Colón, el 2 de noviembre. Un partido especial, de esos que se juegan con el corazón, en el que el rojinegro buscará prolongar la alegría y ratificar la recuperación.

Moussa cumplió una buena labor. Foto: Damián Cáceres

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 90

Cristian Pérez 18, Manuel Gómez 9, Fausto Moussa 14, Johu Castillo 26, Damián Pineda 7 (FI), Justo Catalín 2, Juan Siboldi 7, Ignacio Ortega 5, Benjamín Lado 2, Augusto Portela, Tomás Caballero, Simón Fux

DT: Martín Pascal

PERGAMINO BÁSQUET 68

Lorenzo Capponi 4, Jeremías Ledesma 21, Luciano González 15, Francisco Bonja 14, Federico Contrera 3 (FI) Thiago Gronda 2, Genaro Carrera, Facundo Peralta, Adriano Maretto 7, Federico Repetti 2, Francisco Ruiz

DT: Julián Pagura

Cancha: José María Bértora

Jueces: Maximiliano Cáceres y Silvio Guzmán.

Progresión: 24 – 19, 49 – 26, 71 – 50, 90 - 68

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