Juventud Unida lo ganó en la última y cerró la primera rueda con una sonrisa

La primera rueda del Torneo Clausura “Claudio Lalo Romani” de la Liga Departamental de Fútbol llegó a su fin con una victoria agónica de Juventud Unida, que derrotó 2 a 1 a Sarmiento y celebró ante su gente gracias a un gol convertido en el tiempo adicionado.

El encuentro tuvo emociones en ambas etapas. A los 22 minutos del primer tiempo, Alexis Reynoso adelantó al decano y le dio la ventaja al conjunto dirigido por Daniel Waldner. Sin embargo, en el complemento, a los 24 minutos, Lázaro Benítez apareció para establecer el empate y poner nuevamente en partido a la Tromba.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría igualado, llegó el golpe definitivo del Decano. A los dos minutos de descuento, Bruno García encontró el gol de la victoria y desató el festejo de Juventud Unida, que se quedó con tres puntos importantes en el cierre de la primera rueda.

Defensores del Oeste sigue firme cómo líder de la zona A

Por la Zona A, Defensores del Oeste derrotó 2 a 1 a Independiente con dos conquistas de Ramiro Carro. La derrota del Rojo tuvo consecuencias inmediatas: Diego Collazo dejó de ser el entrenador del conjunto de Villa María.

En otro de los encuentros del domingo, Juventud Urdinarrain se impuso por 1 a 0 ante Unión del Suburbio en Villa María. El único gol del partido fue convertido por Carlos Peralta, que le permitió al conjunto liebrero quedarse con una victoria ajustada.

Victorias en la Zona B

Pueblo Nuevo protagonizó uno de los partidos más atractivos de la fecha al vencer 4 a 2 a Camioneros. La gran figura fue Agustín Paiva, autor de los cuatro goles del conjunto ganador.

En el estadio Municipal, Deportivo Urdinarrain consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a La Vencedora .

Finalmente, en el estadio Julio Colazzo, Central Entrerriano cayó por 2 a 0 ante Central Larroque. Urbano Quintana y Gerónimo Escalante fueron los autores de los goles del conjunto larroquense.

Lo que dejó la quinta fecha

Torneo Claudio Lalo Romani primera división

Quinta fecha:

Zona A

Jugaron el domingo:

Defensores del Oeste 2 (Ramiro Carro x 2) vs Independiente 1 (Lautaro Morales)

Unión del Suburbio 0 vs Juventud Urdinarrain 1 (Carlos Peralta)

Juegan el martes

Sarmiento 1 (Lázaro Benítez) vs Juventud Unida 2 (Alexis Reynoso, Bruno García)

Zona B

Jugaron el domingo:

Camioneros 2 vs Pueblo Nuevo 4 (Agustín Paiva x 4)

La Vencedora 1 (Roberto Parada) vs Deportivo Urdinarrain 2 (Franco González, Sergio Cano)

Central Entrerriano 0 vs Central Larroque 2 (Urbano Quintana, Gerónimo Escalante)

Posiciones:

Zona A

Defensores del Oeste 11

Juventud Unida 9

Juventud Urdinarrain 8

Unión del Suburbio 5

Sarmiento 5

Independiente 1

Zona B

Deportivo Urdinarrain 13

Central Larroque 11

Central Entrerriano 7

Pueblo Nuevo 6

La Vencedora 5

Camioneros 0

Tabla para el descenso

Central Entrerriano 35

Independiente 35

Unión del Suburbio 33

Sarmiento 30

La Vencedora 30

Defensores del Oeste 25

Camioneros 5 descendió a primera B

Próxima fecha 6ta primera de la segunda rueda

Zona A

Viernes 21:15 estadio municipal

Independiente vs Juventud Urdinarrain

Domingo 16:15 hs Estadio Municipal

Defensores del Oeste vs Sarmiento

Martes 21:15 hs Estadio Municipal

Unión del Suburbio vs Juventud Unida

Zona B

Sábado 16:15 Estadio Municipal

La Vencedora vs Camioneros

21:15 hs

Pueblo Nuevo vs Central Larroque

Domingo 16:15 hs Julio Colazzo

Central Entrerriano vs Deportivo Urdinarain

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