River va por la estocada final ante un Racing que atraviesa su peor crisis en años

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.

River arriba a este enfrentamiento en plena recuperación, ya que desde la salida del director técnico Eduardo Coudet levantó mucho su nivel y, con Leonardo Ponzio como entrenador interino, pudo cosechar buenos resultados para meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

De esta manera, el "Millonario", que en su última presentación dio un golpe de autoridad al golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, llegó a los 20 puntos para colocarse sexto en la Zona B.

En su última presentación, River dio un golpe de autoridad al golear 3-0 a Belgrano en Córdoba.

Racing, por su parte, se encuentra sumergido en una de sus peores crisis en más de 10 años y cierra un 2026 para el olvido en todas las competencias.

La "Academia", que tiene como director técnico interino a Sebastián "Chirola" Romero, no solo protagonizó papelones al quedar eliminado en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, sino que marcha decimotercero en la Zona B de este Torneo Clausura con solo 12 puntos y está prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs.

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Felipe Viola

Hora: 19:15. TV: TNT Sports

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Leonel Pérez o Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Fuente: Noticias Argentinas

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