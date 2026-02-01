Pescadores presentó su plantel y viaja a San Juan para la Liga Federal

Antes de emprender el viaje a San Juan, Pescadores presentó oficialmente su plantel que competirá en una nueva edición de la Liga Federal de Vóley, repitiendo la experiencia vivida la temporada pasada. El acto se llevó a cabo el viernes por la noche en la sede del club, ubicada en Costanera Sur, con la presencia de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y allegados a la institución.

El equipo dirigido por Joaquín “el Ruso” Sartori partirá este lunes a las 17 horas con una delegación compuesta por 16 jugadores, con el objetivo de ser protagonista en el certamen nacional. Entre las caras nuevas se destacan Enzo Escalada, proveniente de Lomas Vóley; Valentino Briozzi, de Estudiantes de Federación, quien además integró la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 17; y Mauricio Gómez Fedrigo, refuerzo que llega desde Regatas de Corrientes.

Pescadores integrará la Zona B junto a Hispano de San Juan, Defensores de Moreno, Municipalidad de Puerto San Julián y Ciudad de Nieva de Jujuy. Justamente ante el conjunto jujeño será el debut del equipo entrerriano, el próximo miércoles a las 20 horas, en lo que marcará el inicio de un nuevo desafío para el club en la competencia federal.

La temporada 2026 de la Liga Federal de Vóley contará con la participación de 26 clubes y se jugará desde el 4 al 12 de febrero. Los tres primeros de cada una de las cinco zonas, junto al mejor cuarto de toda la fase inicial, clasificarán a la zona campeonato en busca de los dos ascensos a la Liga Nacional de Vóley 2027.

Con expectativas renovadas y un plantel que combina experiencia y juventud, Pescadores buscará dejar bien alto el nombre de Gualeguaychú en uno de los torneos más importantes del vóley nacional.

El plantel que viaja a San Juan es el siguiente:

Alejandro Fernández.

Mauricio Gómez Fedrigo.

Lautaro Cañete.

Valentín Lezcano Sartori.

Enzo Alegre.

Ramiro Shoenfeld.

Enzo Escalada.

Alejandro Preisler.

Nicolás Grané, (capitán)

Valentín Nikodem.

Milos Nikodem

Valentino Briozzi.

Walter Rigoni.

Leo Felker.

Lázaro Córdoba.

Bautista Sartori.

Entrenador: Joaquín Sartori.

Preparador físico: Jeremías Melchiori.

Fixture de Pescadores:

Miércoles 4, 20 hs vs Ciudad de Nievas de Jujuy

Jueves 5, 19:30 hs vs Municipalidad Puerto San Julián

Viernes 6, jornada libre

Sábado 7, 16 hs vs Defensores de Moreno

Domingo 8, 19:30 hs vs Hispano de San Juan