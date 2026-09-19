Zaninetti lo cerró mejor y venció a Racing 75 a 65

Racing tuvo un buen comienzo, pero Zaninetti terminó imponiéndose en un partido que se definió en los últimos minutos. Fue victoria del conjunto uruguayense por 75 a 65, en una nueva fecha de la Liga Provincial.

El primer cuarto fue parejo y la Academia, con el aporte de Juan José Giaveno y Santino Luca, logró adelantarse en el marcador. Sin embargo, sobre el cierre apareció Santiago Pérez, quien convirtió dos tiros libres para igualar el juego en 18 al finalizar los primeros diez minutos.

En el segundo y tercer cuarto estuvo el quiebre del partido. Pérez comenzó a gravitar cada vez más en ofensiva y se volvió difícil de controlar para la defensa de Racing. El goleador terminó con 28 puntos y fue la principal referencia ofensiva de Zaninetti.

Racing reaccionó en el último período y volvió a meterse de lleno en partido. Giaveno, desde la línea de libres, y Matías Brasesco, protagonista de cuatro tapas consecutivas, lideraron la remontada de la Academia.

El mejor momento llegó cuando, después de un doble de Gian Franco Nicotra, Racing quedó a solamente cuatro puntos, 67 a 63, con tres minutos por jugar.

Pero cuando el partido parecía abrirse para la visita, apareció Joaquín Obregón. El jugador de Zaninetti tomó protagonismo en el cierre y anotó ocho puntos consecutivos que terminaron de inclinar la balanza.

Zaninetti lo cerró mejor, ganó 75 a 65 y se quedó con un partido que Racing peleó hasta el final, pero que se definió en los últimos minutos.

Ficha técnica:

Zaninetti 75

Joaquín Obregon 14, Facundo Barreto 11, Santiago Pérez 28, Sergio Ravina 4, Thomas Arrebillaga 11 (FI), Juan Giudici 5, Joaquín Burgos 2, Nahuel Hansen, Juan Portillo, Juan Etchepare, Renzo Del Valle, Enzo Blanc

DT: Alejandro Burgos

Racing 65

Juan José Giaveno 11, Santino Luca 16, Jorge Schaaf 5, Gian Franco Nicotra 11, Tomas Leuze 10 (FI) Martínez Agustín, Matías Brasesco 7, Mateo Leissa 5, Gonzalo Delasoie, Juan Carraza, Román García, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Cancha: Zaninetti

Árbitros: Maximiliano Robles y Cristian Cáceres

Progresión: 18 – 18, 41 – 30, 56 – 41, 75 - 65

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