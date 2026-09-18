Central Entrerriano juega el primer amistoso pre temporada ante La Unión

Cristian Pérez es uno de los sobrevivientes de la temporada pasada Crédito: Mauricio Ríos

Central Entrerriano comienza a transitar el camino hacia una nueva temporada en la Liga Argentina de Básquetbol. El conjunto dirigido por Martín Pascal tendrá este viernes su primer amistoso de preparación, cuando reciba desde las 21 horas a La Unión de Colón en el José María Bértora.

El Rojinegro se presentará en sociedad con un plantel que combina varias continuidades con caras nuevas, buscando comenzar a darle forma al equipo que afrontará su segunda temporada consecutiva en la segunda categoría del básquetbol argentino.

Entre los jugadores que renovaron su vínculo se encuentran el ecuatoriano Johu Castillo, Cristian Gómez y los juveniles Juan Siboldi y Benjamín Lado, además de la continuidad de todo el cuerpo técnico encabezado por Martín Pascal.

En cuanto a las incorporaciones, regresó a la institución Manuel Gómez, un jugador que ya conoce la casa y que tendrá nuevamente un papel importante en la conducción del equipo. También llegaron Fausto Moussa, el paranaense llega procedente de Instituto de Córdoba; Ignacio Ortega, cordobés de Villa María que viene de jugar Liga Nacional en Regatas de Corrientes; y Damián Pineda, oriundo de Zárate, quien llega después de disputar la última Liga Argentina con Comunicaciones de Mercedes.

Una de las grandes novedades será además el retorno de Justo Catalín. El jugador solamente pudo disputar un puñado de minutos en el debut de Central en la temporada pasada antes de sufrir una ruptura del ligamento cruzado que lo marginó durante el resto de la competencia. Ahora, ya recuperado, buscará tener su esperado regreso a las canchas con la camiseta rojinegra.

Enfrente estará La Unión de Colón, equipo dirigido por Martín Guastavino, que también afrontará su primer amistoso de la temporada. El conjunto colonense será, además, uno de los rivales que Central tendrá durante la próxima edición de la Liga Argentina.

Será, entonces, una primera prueba para el equipo de Martín Pascal, que comenzará a mostrar sus nuevas piezas y a recuperar sensaciones en cancha, mientras continúa con la puesta a punto para una exigente temporada 2026/27.

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