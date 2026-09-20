Boca le ganó a San Lorenzo bajo un diluvio por el Torneo Clausura

A los 12 minutos de la segunda etapa, el lateral Leandro Lozano convirtió la apertura del marcador para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena mientras que el uruguayo Miguel Merentiel estiró la ventaja a los 27 del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró tres puntos clave para ubicarse a cinco unidades de Instituto de Córdoba, líder de su zona.

El encuentro comenzó con intensidad y la primera ocasión clara perteneció al equipo de Rubén Darío Insúa: a los 7 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Facundo Farías, Rodrigo Auzmendi avisó con un cabezazo que pasó rozando el poste.

La respuesta xeneize fue inmediata a través de un frentazo de Lautaro Di Lollo y arremetidas de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, a quien José Devecchi le adivinó un intento de vaselina.

El desarrollo del juego cambió drásticamente a la media hora de la primera parte, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó con roja directa a Manuel Insaurralde tras una dura entrada sobre Ascacíbar.

Pese a la superioridad numérica y a las chances desaprovechadas por Leonel Flores y el propio Ascacíbar, la visita se fue al descanso en tablas.

En el complemento, tras un potente aviso de Leandro Paredes desde fuera del área, la apertura del marcador llegó a los 12 minutos: Flores desbordó por la banda, envió el centro atrás y Leandro Lozano sacó un fuerte remate junto al palo izquierdo para el 1 a 0 parcial.

A los 27 minutos, Lautaro Blanco superó con un caño a Ezequiel Herrera y mandó un centro rasante que Merentiel conectó para sellar el 2 a 0 definitivo.

En el tramo final, marcado por el diluvio y un corte parcial de luz, San Lorenzo no logró reaccionar y el triunfo quedó en manos de Boca.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Hernán Mastrángelo

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el segundo tiempo: 12m Leandro Lozano (B); 27m Miguel Merentiel (B).

Expulsados en el primer tiempo: 31m Manuel Insaurralde (SL).

Cambios en el primer tiempo: 35m Juan Cruz Rattalino por Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Marco Pellegrino por Herrera (B); 10m Juan Álvarez por Farías (SL); Diego Herazo por Auzmendi (SL); 22m Matías Reali por Herrera (SL); 23m Facundo Gulli por Tripichio (SL), 28m Ángel Romero por Velasco (B); Carlos Palacios por Ascacíbar (B); 37m Tomás Belmonte por Flores (B); Sebastián Villa por Merentiel (B).

Fuente: Noticias Argentinas

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