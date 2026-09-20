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Puntapié inicial para el clausura en primera y en el ascenso

Comenzó este fin de semana el torneo clausura Eduardo “Lalo” Romani en primera división y Alfredo “Piyo” Fernández en la divisional B, todos los resultados.

20 Sep, 2026, 23:17 PM
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Central Larroque se lo dio vuelta a Pueblo Nuevo
Central Larroque se lo dio vuelta a Pueblo Nuevo Crédito: Maga Escalante
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El Torneo Clausura de Primera División Eduardo “Lalo” Romani puso primera con partidos en las zonas A y B. Juventud Urdinarrain arrancó con triunfo, mientras que el martes se jugará el clásico entre Defensores del Oeste y Sarmiento. En la Divisional B también comenzó el Clausura Alfredo “Piyo” Fernández, con victorias de Juvenil del Norte y Defensores del Sur.

El fútbol departamental de Gualeguaychú ya transita un nuevo capítulo. Luego de la definición del Apertura, comenzó el Torneo Clausura de Primera División Eduardo “Lalo” Romani, que tuvo encuentros durante el fin de semana y continuará con dos partidos destacados entre martes y miércoles.

Por la Zona A, el único encuentro disputado el sábado tuvo como ganador a Juventud Urdinarrain, que derrotó como visitante a Independiente por 2 a 1.

La actividad continuará el martes con uno de los partidos más convocantes del fútbol de Gualeguaychú: Defensores del Oeste y Sarmiento se enfrentarán en el Estadio Municipal, en una nueva edición de un clásico que siempre genera gran expectativa.

El miércoles será el turno del campeón del apertura, Juventud Unida, que hará su presentación en el Clausura recibiendo en su estadio a Unión del Suburbio, por la Zona A.

Domingo con goles y resultados importantes

La jornada del domingo dejó varios partidos destacados. Deportivo Urdinarrain, en el Teodoro Treisse, se impuso a Central Entrerriano por 1 a 0, Central Larroque protagonizó una gran remontada en el Raúl Impini frente a Pueblo Nuevo, perdía 2 a 1 y terminó quedándose con la victoria por 3 a 2.

Gran victoria de Central Larroque. Foto: Maga Escalante
Gran victoria de Central Larroque. Foto: Maga Escalante

Por su parte, La Vencedora derrotó 1 a 0 a Camioneros y consiguió tres puntos fundamentales para el equipo del barrio de la liga en su lucha por la permanencia.

También arrancó el Clausura de la Divisional B

La Divisional B puso en marcha el Torneo Clausura Alfredo “Piyo” Fernández.

Por la Zona A, Sportivo Larroque tuvo un gran debut el sábado al vencer 3 a 0 a Isleños Independiente. En tanto, el campeón Sporting, comenzó su camino en el Clausura con un empate sin goles ante Cerro Porteño.

En esta fecha quedó libre Atlético Sur.

Por la Zona B, Juvenil del Norte comenzó con una gran victoria por 1 a 0 ante Black River, con gol de Maxi Sosa. Además, Defensores del Sur logró dar vuelta el partido ante Sud América y se impuso por 2 a 1. Quedó libre en esta fecha Deportivo Gurises

 

Lo que dejó la primera fecha

Torneo Eduardo Lalo Romani primera división

Primera fecha:

Zona A

Jugaron el sábado:

Juventud Urdinarrain 2 (Julio Muñoz, Gastón Quintero) vs Independiente 1 (Juan Godoy e/c)

Juegan el martes:

Defensores del Oeste vs Sarmiento

Juegan el miércoles:

Juventud Unida vs Unión del Suburbio

Zona B

Jugaron el domingo:

Deportivo Urdinarrain 1 (Facundo Delfino) vs Central Entrerriano 0

Central Larroque 3 (Claudio Escalante, Ramiro Reverdito, Alexis Izaguirre) vs Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio, Martín Erramundegui)

Camioneros 0 vs La Vencedora 1 (Ignacio Arnaudin)

 

Foto: Maga Escalante
Foto: Maga Escalante

 

Posiciones:

Zona A

Juventud Urdinarrain 3

Unión del Suburbio 0

Juventud Unida 0

Defensores del Oeste 0

Sarmiento 0

Independiente 0

 

 

Zona B

Central Larroque 3

Deportivo Urdinarrain 3

La Vencedora 3

Camioneros 0

Central Entrerriano 0

Pueblo Nuevo 0

 

 

 

Próxima fecha: segunda

Domingo 27

Zona A

Juventud Urdinarrain vs Defensores del Oeste

Independiente vs Juventud Unida

Unión del Suburbio vs Sarmiento

Zona B

Central Larroque vs Camioneros

Pueblo Nuevo vs Deportivo Urdinarrain

Central Entrerriano vs La Vencedora

 

 

Primera división B

Torneo Alfredo “Piyo” Fernández

Primera fecha

Zona A

Jugaron el sábado:

Sportivo Larroque 3 (Mateo García, Facundo Orsinger, Tiago Godoy) vs Isleños Independientes 0

Jugaron el domingo:

Sporting 0 vs Cerro Porteño 0

Libre: Atlético Sur

 

Zona B

Jugaron el domingo:

Black River 0 vs Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa)

Defensores del Sur 2 (Rafael Ríos, Roberto Cepeda) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Libre: Deportivo Gurises

 

 

Posiciones:

 

Zona A

Sportivo Larroque 3

Sporting 1

Cerro Porteño 1

Isleños Independientes 0

Atlético Sur 0

 

Zona B

Defensores del Sur 3

Juvenil del Norte 3

Black River 0

Sud América 0

Deportivo Gurises 0

 

 

Próxima fecha: segunda

Zona A

Isleños Independientes vs Sporting

Cerro Porteño vs Atlético Sur

Libre: Sportivo Larroque

 

Zona B

Sud América vs Black River

Juvenil del Norte vs Deportivo Gurises

Libre: Defensores del Sur

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