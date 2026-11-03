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Ciclista de Paraná será el rival de Racing en playoffs

La Academia terminó séptima en el ordenamiento general de la Liga Provincial de Mayores y se medirá con el conjunto paranaense, que finalizó décimo. La serie comenzará el miércoles 11 en el Antonio Domingo Giusto.

3 Nov, 2026, 18:21 PM
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Crédito: Prensa Racing
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Racing ya tiene rival para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada. Luego de completarse la primera etapa de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores, quedaron definidos los cruces para continuar la competencia y la Academia deberá enfrentar a Ciclista de Paraná en una serie que tendrá mucho más que una clasificación en juego: el ganador conseguirá el pasaporte a los playoffs y dará un paso decisivo en busca del ascenso al próximo Torneo Federal.

Los partidos se jugarán el miércoles 11 en el Giusto, la serie seguirá el viernes 13 en la capital entrerriana y de ser necesario un tercer juego, se jugará el domingo 15 otra vez en Gualeguaychú.

Mientras tanto, desde este miércoles comenzará a definirse el último clasificado a los playoffs mediante un triangular que tendrá como protagonistas a Estudiantes de Concordia y Luis Luciano de Urdinarrain, además de Olimpia de Paraná. El ganador de ese triangular deberá enfrentarse con Sportivo San Salvador, que se quedó con el primer puesto de la clasificación general.

Para Racing comienza ahora otra historia. Después de una muy buena fase regular, la Academia sabe que tiene por delante una serie exigente, pero también una enorme oportunidad. Si consigue superar a Ciclista, no solamente se meterá entre los protagonistas de la definición del campeonato, sino que además habrá conseguido el ascenso al Torneo Federal. El Verde va por más y sueña en grande

 

Así se jugarán los octavos de final

En primer término el equipo que arranca de local y que tendrá esa ventaja si es necesario el tercer partido. Entre paréntesis su posición final en el ordenamiento de los tres grupos. Los partidos se jugarán 11, 13 y de ser necesario 15 de noviembre, los ocho ganadores jugarán la próxima temporada la liga federal, además de ir por el título.

Los perdedores jugarán por los dos lugares restantes del federal.

Sportivo San Salvador (1) vs. Ganador del Play-In (16)

Sionista (2) vs. Capuchinos (15)

Regatas (3) vs. Parque Sur (14)

Atlético Tala (4) vs. Independiente La Paz (13)

Urquiza Santa Elena (5) vs. Social Federación (12)

La Armonía (6) vs. Peñarol de Tala (11)

Racing (7) vs. Ciclista (10)

Recreativo (8) vs. Ferro San Salvador (9)

 

PLAY-IN (entre los tres sextos)

El ganador de este triangular será el último pasajero a octavos. Jugará ante Sportivo San Salvador.

Miércoles 4: Estudiantes vs. Luciano

Viernes 6: Luciano vs. Olimpia

Domingo 7: Olimpia vs. Estudiantes

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