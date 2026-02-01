Atlético Tucumán y Huracán repartieron puntos por el Torneo Apertura

El encuentro tuvo momentos cambiantes, varias situaciones claras y dos penales sancionados tras intervención del VAR, que resultaron determinantes en el marcador.

El primer tiempo fue parejo, con llegadas para ambos equipos, aunque Huracán contó con las chances más claras en juego abierto. Cuando el descanso parecía inminente, el VAR volvió a ser protagonista: a los 45+3 se sancionó penal para Atlético Tucumán por una falta de Leonardo Gil sobre Nicolás Laméndola. Leandro Díaz se encargó de la ejecución y convirtió con un remate cruzado para el 1-0 parcial.

En el complemento, el Decano intentó manejar la ventaja, pero Huracán fue creciendo con el correr de los minutos y comenzó a jugar más cerca del área rival. Tras varios avisos, a los 17 minutos llegó otra revisión del VAR, que derivó en penal para la visita por una infracción de Ignacio Galván sobre Juan Bisanz.

Desde los doce pasos, Jordy Caicedo no falló y colocó el empate con un remate potente a la escuadra derecha. A partir de allí, el partido se transformó en un ida y vuelta, con espacios y aproximaciones en ambas áreas, aunque sin la precisión necesaria para romper la igualdad.

En el tramo final, Atlético Tucumán tuvo la última chance clara en tiempo de descuento con un cabezazo de Leandro Díaz que se fue desviado, mientras que Huracán también inquietó con remates desde el área.

Finalmente, el empate selló un reparto de puntos que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos y los dejó a ambos con dos unidades en el torneo.

Síntesis:

Estadio: Monumental Jose Fierro.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola, Leandro Díaz, Franco Nicola. DT: Hugo Colace.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez, Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Alejandro Martínez, Eric Ramírez, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gol en el primer tiempo: 50m Leandro Díaz (AT).

Gol en el segundo tiempo: 20m Jordy Caicedo (H).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Javier Domínguez por Franco Nicola (AT), 8m Facundo Waller por Leopardo Gil (H), Juan Bisanz por Eric Ramírez (H), 21m Carlos Avendaño por Renzo Tesuri (AT), Gabriel Compagnucci por Ezequiel Ham (AT), 26m Lautaro Mora por Alejandro Martínez (H), Hugo Nervo por César Ibáñez (H), 40m Leonardo Sequeira por Oscar Cortés (H).

