Deportes LIGA PROFESIONAL

Estudiantes de Río Cuarto empató con Argentinos Juniors en una jornada histórica

Estudiantes de Río Cuarto vivió este jueves a la noche una jornada especial con su primer partido como local en la máxima categoría del fútbol argentino desde su retorno a la divisional con un empate ante Argentinos Juniors.

30 Ene, 2026, 00:10 AM

"El León del Imperio" igualó sin goles ante el "Bicho" en el estadio Antonio Candini, por la Fecha 2 del torneo. Tomás Molina tuvo un penal sobre el final del partido, pero pateó mal y la tiró por arriba.

El "León del Imperio" volvió a presentarse ante su gente luego de su regreso a Primera División, tras haber caído en el debut frente a Tigre.

Con este resultado, los comandados por Nicolás Diez, quien mostró disconformidad con el rendimiento del equipo, se quedaron a las puertas de conseguir un nuevo triunfo tras la victoria por 1-0 en la primera jornada ante Sarmiento de Junín. Ahora, recibirán a Belgrano de Córdoba el lunes dos de febrero desde las 22:00.

Por su parte, los dirigidos por Iván Delfino, que se estrenaban en su estadio tras el ascenso a la Primera División, se quedaron con un valioso punto previo al cruce frente a Banfield, en condición de visitante, el próximo martes a partir de las 19:00.

Pocas emociones en un encuentro en el que se perfilaba que Argentinos Juniors podría imponer condiciones y llevarse una victoria luego de lo hecho ante el “Verde” en su estreno en el certamen, pero el cuadro local se plantó bien en la cancha y supo aguantar el empate.

A los 28 minutos del primer tiempo, el delantero Tomás Molina erró una clara oportunidad de adelantar al “Bicho” en el encuentro con un doble fallo ante la defensa de Bacchia. No obstante, la acción quedaba invalidada por fuera de juego del propio atacante.

Ya en el complemento, quien estuvo cerca de abrir el marcador del duelo fue Martín Garnerone con un remate desde fuera del área que se estrelló en el palo izquierdo del arco defendido por Brayan Cortés.

A los 24 minutos del complemento, Bacchia se lució y se despachó con una triple atajada para evitar el gol de Argentinos Juniors. Primero le quitó una doble oportunidad a Francisco Álvarez y luego se estiró para tapar un disparo raso de Facundo Jainikoski.

Cuando parecía que el encuentro finalizaría sin mayores sobresaltos, el árbitro Jorge Baliño sancionó la pena máxima a favor de los de La Paternal, a instancias de VAR, por una infracción de Ezequiel Forclaz sobre Leandro Lozano dentro del área.

El encargado de ejecutar el penal fue Tomás Molina, quien envió la pelota por encima del travesaño y mantuvo las tablas en el resultado hasta el final.

 

Síntesis:

A.A.Estudiantes (0) Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Tobías Ostchega; Martin Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomas González, Nicolás Talpone y Gabriel Alanis; Mateo Bajamich DT: Iván Delfino

 

Argentinos (0) Brayan Cortes; Leandro Lozano, Sebastián Prieto, Erik Godoy y Francisco Álvarez; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Emiliano Viveros y Alan Lescano; Diego Porcel y Tomas Molina DT Nicolás Diez

 

Árbitro: Jorge Baliño

 

Estadio: Antonio Candini

 

Incidencia: Tomas Molina (A) desvió un penal

 

Fuente: Cadena 3 Córdoba

Síntesis: LV16 Río IV

LIGA PROFESIONAL

