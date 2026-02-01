Agustina Marín y Nicole Tapari, convocadas a la preselección argentina mayor de básquet

La Selección Argentina femenina de básquet dio un paso clave en su camino rumbo al Mundial de Alemania 2026. El entrenador Gregorio Martínez anunció la nómina de 24 jugadoras que integrarán la preselección mayor con vistas al torneo clasificatorio que se disputará del 11 al 17 de marzo en Estambul, Turquía, certamen que otorgará tres plazas para la cita mundialista.

Dentro de la convocatoria se destacan dos jugadoras de Gualeguaychú: Agustina Marín y Nicole Tapari, ambas surgidas de las categorías formativas de Juventud Unida. Marín actualmente se desempeña en El Talar en Buenos Aires, mientras que Tapari es jugadora de Obras Sanitarias, ambas siendo protagonistas de la liga nacional femenina.

Martínez trabajará con este grupo hasta fines de febrero, período en el cual definirá las 12 jugadoras que conformarán el plantel definitivo. Las seleccionadas se reunirán el 5 de marzo en Madrid, donde entrenarán hasta el día 8, para luego viajar a Estambul y afrontar el exigente torneo clasificatorio.

La convocatoria mantiene una base sólida del plantel que participó en la AmeriCup 2025 disputada en Santiago de Chile, donde Argentina finalizó en el cuarto puesto. Además, se conserva íntegramente la estructura del equipo que se consagró campeón en el sudamericano 2024, también jugado en Chile. La única ausencia respecto a ese plantel es la de Andrea Boquete, quien no formará parte de esta convocatoria por razones personales.

La presencia de Marín y Tapari representa un nuevo orgullo para el básquet de Gualeguaychú y para Juventud Unida, que vuelve a decir presente en una instancia de máximo nivel internacional.

La lista de 24 jugadoras es la siguiente:

Con la continuidad de Melisa Gretter como capitana, la nómina está compuesta por Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Agostina Burani, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Luciana Delabarba, Sol Depetris, Macarena D’Urso, Julia Fernández, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Agustina Marin, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Sofía Novoa, Dalma Piri, Laila Raviolo, Lucila Sampietro, Delfina Saravia, Amaiquen Siciliano y Nicole Tapari.