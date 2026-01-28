 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA PROFESIONAL

Estudiantes de La Plata y Boca se enfrentarán por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que tiene un condimento extra y es la negociación por Santiago Ascacibar entre ambos clubes.

28 Ene, 2026, 00:33 AM

El encuentro comenzará a las 22:10 en el estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, será dirigido por Pablo Echevarría, con Héctor Paletta en el VAR.

Ascacibar no estuvo en el último ensayo de Eduardo Domínguez por una cuestión de cautela: el pase está acordado y resta solo la oficialización tras la revisión médica, que incluirá dinero más la cesión de Brian Aguirre.

En lo deportivo, Estudiantes de La Plata viene de empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda y busca su primera victoria en el torneo. Con la Copa Libertadores en el horizonte, el Pincha mantuvo la base del equipo campeón y sumó jerarquía con la llegada de Adolfo Gaich, aunque atraviesa un momento de transición por posibles salidas y lesiones, como la de Fernando Muslera, que sigue marginado.

Boca, por su parte, derrotó por la mínima a Deportivo Riestra y deberá rearmar el equipo: Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos dos meses.

Su reemplazo saldría entre Kevin Zenón y Brian Aguirre; con Aguirre comprometido en la negociación con el “Pincha”, el ex Unión gana ventaja. Además, Úbeda buscará consolidar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con la intención de empezar a sumar puntos en un torneo que será largo y exigente.

 

Posibles formaciones

Torneo Apertura - Fecha 2 - Zona A

Estudiantes (LP) - Boca

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Héctor Paletta

Hora: 22:10 / TV: ESPN Premium

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

LIGA PROFESIONAL

