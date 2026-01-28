San Lorenzo consiguió su primer triunfo del año en su visita a Mendoza

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Diego Herazo, a los 25 minutos del segundo tiempo.

En la próxima fecha, el conjunto de Damián Ayude recibirá a Central Córdoba, el sábado 31 de enero a las 17:30, mientras que el elenco mendocino será visitante de Unión, el lunes dos de febrero a partir de las 22:00.

La primera llegada del partido fue para el local, a los cinco minutos, cuando el lateral derecho Luciano Paredes superó a su marca con un caño, avanzó desde la derecha hacia el medio y buscó un remate alto, que se fue desviado.

Seis minutos más tarde, un buen remate desde el borde del área del volante Ulises Sánchez fue contenido por el arquero Orlando Gill, que detuvo el tiro bajo sobre su poste derecho.

No hubo más llegadas de peligro hasta el segundo tiempo, cuando se empezó a notar el desgaste hecho por los jugadores del “Mensana” en los primeros minutos, en los cuales presionaron con mucha intensidad, y San Lorenzo comenzó, lentamente, a controlar la pelota.

A los 12 minutos del complemento, el delantero Alexis Cuello desequilibró por derecha, retrocediendo para hacerse un espacio y sacó un remate al segundo palo, que fue bloqueado por la defensa rival.

Un minuto después, luego de un contraataque por izquierda y un centro rasante al segundo palo, el delantero Valentino Simoni disparó alto y al primer palo, aunque su pelota se fue ancha.

El “Ciclón” abrió el marcador a los 25 minutos de la segunda parte, con una gran jugada individual por derecha de Cuello, que le permitió superar a la defensa y poner un centro rasante para que el atacante Diego Herazo, ingresado menos de un minuto atrás, empuje al gol.

Síntesis:

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.

Gol en el segundo tiempo: 25m. Diego Herazo (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Juan Rattalino por Manuel Insaurralde (SL) y Agustín Ladstatter por Facundo Gulli (SL); Juan Álvarez por Julián Ceballos (G) y Blas Armoa por Santiago Rodríguez (G); 24m. Diego Herazo por Ezequiel Cerutti (SL), 43m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL) y Matías Recalde por Franco Saavedra (G).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL