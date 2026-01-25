 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con ventaja mínima, Juventud Unida busca la final en San Justo

El Decano visita a Sanjustino por la semifinal de vuelta del Regional Amateur. El partido se jugará desde las 19 en el Coloso del Oeste, y será dirigido por Leandro Sosa Abrile. Transmiten Radio Máxima y el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

25 Ene, 2026, 02:10 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida afronta esta tarde un partido clave en su camino dentro del Torneo Regional Amateur. Desde las 19 horas, el Decano visitará a Sanjustino de Santa Fe en el Coloso del Oeste, por la semifinal de vuelta de la Región Litoral Sur, con la ilusión intacta de meterse en la final.

El equipo dirigido por Miguel Fullana llegó en horas de la tarde del sábado a San Justo, donde quedó concentrado a la espera de un duelo que promete ser intenso y muy disputado. El triunfo 1 a 0 conseguido en la ida le permite a Juventud Unida contar con el plus del empate para avanzar de fase, algo que el entrenador remarcó en la previa como un factor importante, aunque sin confiarse.

Del otro lado, el conjunto santafesino estará obligado a salir a buscar el resultado desde el inicio. Con una victoria por la mínima, Sanjustino llevaría la definición a los penales, por lo que se espera un planteo agresivo por parte del local.

En cuanto a los equipos, Juventud Unida presentará una sola modificación respecto al once inicial del partido de ida: Maximiliano Solari ingresará en reemplazo de Alan Murialdo, quien sufrió una lesión y se perderá este compromiso decisivo. Además, Damián Zadel, que había sido probado durante la semana, no presentó molestias y fue confirmado como titular por el entrenador rosarino.

Por su parte, Sanjustino también tendrá una variante obligada: el delantero Matías Benegas ocupará el lugar del expulsado Maximiliano Truchet.

Con arbitraje de Leandro Sosa Abrile de la liga de Pascanas, el encuentro será transmisión de Radio Máxima y también podrá verse a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva. En un partido duro y muy pensado, el que menos se equivoque dará el paso final rumbo a la gran final regional.

Un total de 20 jugadores viajaron a San Justo y además de los titulares viajaron también Giovani Benedetti, Nicolás Trejo, Joaquín Acevedo, Luciano Pizarro, Laureano Doello, Iván Esquivel, Agustín Benedetti, Aramis Serafini y Gastón Palacios.

 

 

Ficha técnica:

Cancha: Sanjustino

Hora de comienzo: 19:00 hs

Juez: Leandro Sosa Abrile

Asistentes: Santiago Gudiño y Matías López

Cuarto árbitro: Lucas Giraudo

 

SANJUSTINO

Cristian Reginelli

Alejo Macellari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;

Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Agustín Jara;

Nehemías González y Matías Benegas

DT: Marcelo Molina

 

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

