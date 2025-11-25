Lis Quinteros finalizó en el quinto lugar en la final sudamericana de 800 mts

La pista atlética Mario Recordon fue el epicentro de la final femenina de 800 mts en la Categoría 35 a 39 años.

Camila Pérez de Uruguay se alzó con el Oro, con un tiempo de 2'24"19, seguida por Rocío Sueldo de Argentina con 2'25"03, siendo tercera Mirian Huaman de Perú con 2'27"29, quienes se ubicaron en el podio.

Luego se encolumnaron en el cuarto lugar Juliana Pérez de Ecuador con 2'37"00, quinta llego Lis Quinteros de Argentina con 2'41"16, sexta fue la Chilena Luz Orellana con 2'42"05, séptima Bruna Ferreira de Brasil con 2'42"66, octava Daniela Soliz de Chile con 2'44"52", novena fue Micaela Romero de Argentina con 2'50"65" y décima Lisseti Herrera de Chile.

De esta forma Quinteros se mete en el top 5 de sudamericana, en el parque del estadio nacional.

Además de Países Sudamericanos como Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador estuvieron presentes países de Centroamérica como Puerto Rico y Costa Rica. También Estados Unidos estuvo presente en el Importante Campeonato.

Cabe destacar que Lis Quinteros realizó un registro de 2'41"73" en Semifinales y 2'41"16" en la final.

Mañana Quinteros finalizará su participación en el torneo en la prueba de 1.500 mts, mientras que Billen lo hará también en distancia de 1.500 mts, ambos a la misma hora y en estadios diferentes.

Lis junto a Marcos Billen agradecen al Municipio de Pueblo Belgrano, por el apoyo recibido en dicho certamen Continental.

