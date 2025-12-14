Julieta Boloque debutó en el profesionalismo con un triunfo´

La velada comenzó a las 22.15, siendo fiscalizadas las peleas amateur (5) por la flamante Comisión Municipal de Box; mientras que las dos profesionales de fondo, estuvieron a cargo de la Federación Entrerriana de Box que preside el Licenciado Emiliano Zapata.

En las amateur, se registraron los debut de los hermanos Villalba. Hijos del ex púgil y ahora entrenador Bernardo Villalba quien junto a Tommy Laclau trabajan en el gimnasio de Sud América.

Lautaro Villalba se impuso por puntos a Simón Martínez; mientras que Rodrigo Villalba hizo lo propio con Santiago Pérez. En otro de los combates, Dylan Ojeda (Concordia) venció a Emiliano Ferrandi, tras parar la pelea el árbitro por un profundo corte del oriundo de Pueblo Belgrano.

Jesús de la Concepción derrotó a Javier Aguirre y Gonzalo Prette (Concordia) a Bautista Icardo de Sarmiento.

Las Profesionales.

Brian Arregui le ganó claramente a Facundo Rojas al cabo de seis round, en donde, el del Centro de la Provincia, sin brillar, tuvo la iniciativa. Aunque no pudo meter la mano para terminar con la pelea sin llegar a las tarjetas.

Por su parte, Julieta Boloque, venció a la voluntariosa De Maris en las tarjetas en un combate que pudo haber terminado antes, en el caso de que Boloque hubiese combinado una serie de golpes eficaces. La del Uruguay, aguantó todos los asaltos recibiendo manos muy duras.

Desde el inicio, el combate tuvo pasajes de buen intercambio de manos, con ambas púgiles buscando imponer condiciones. Sin embargo, fue en el segundo round donde Julieta Boloque marcó claras diferencias: conectó una mano certera que envió a la lona a su rival, obligando al conteo del árbitro y levantando al público presente.

De Maris logró recuperarse y resistió con entereza hasta el final del asalto y del combate, pero el dominio de la boxeadora local fue suficiente para inclinar las tarjetas a su favor. Los jurados coincidieron de manera unánime en declarar ganadora a Julieta Boloque, que celebró así su primera victoria en el profesionalismo.

En síntesis, primera velada, al aire libre, en Sarmiento que colmó las expectativas.

