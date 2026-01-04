Juventud Unida visita a Depro en el inicio de los cuartos del Regional Amateur

Juventud Unida comenzará este domingo su camino en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur cuando visite a Defensores de Pronunciamiento. El partido se disputará desde las 20 en el estadio Delio Esteban Cardozo, con arbitraje de José Darío Sandoval, de la Liga de Concordia.

El encuentro podrá seguirse a través de Radio Máxima y también por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El decano y el Depro vuelven a verse las caras en una instancia decisiva. La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Federal A 2022, cuando en Gualeguaychú Juventud se impuso por 1 a 0 con gol de penal de “Cachete” Pereyra. Ambos equipos fueron protagonistas durante varias temporadas en la tercera categoría del fútbol argentino y hoy el destino los cruza en el Regional Amateur, en lo que muchos consideran una final anticipada, ya que uno de los dos quedará eliminado.

Los dos llegan invictos a esta instancia. Juventud Unida atraviesa un presente destacado, sin goles en contra y con una racha de 630 minutos de invicto para el arquero César Horst. El equipo de Gualeguaychú fue protagonista en la única zona de cuatro equipos, dejando en el camino a Parque Sur, Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad de San Salvador. Ganó cinco partidos, empató uno, convirtió 12 goles y mantuvo su valla invicta.

En la fase siguiente, el Decano venció como visitante a Lanús por 3 a 0. El encuentro de vuelta en Gualeguaychú no se disputó por la decisión del conjunto granate de no presentarse, tras los incidentes ocurridos entre algunos simpatizantes locales y el plantel visitante.

Por su parte, Depro ganó su zona superando a Libertad y Defensores de Nébel de Concordia, y en octavos de final eliminó a Parque Sur, tras igualar en Concepción del Uruguay y ganar sobre la hora en Pronunciamiento por 2 a 1.

En cuanto al plantel, Juventud Unida sufrió las bajas del paraguayo Luis Rivarola, quien se incorporó a Maipú de Mendoza en la Primera Nacional, y de Santiago Piccioni. Para reforzarse, el Decano sumó al delantero Alan Murialdo, proveniente de Olimpo de Bahía Blanca, y sobre el cierre del libro de pases concretó el regreso de Leandro Larrea, en un nuevo ciclo con la institución.

El albiceleste y el azulgrana tienen un amplio historial que abarca el desaparecido Federal B, el Federal A y copa Argentina. Jugaron 14 partidos, Juventud ganó siete, el Depro 4 y empataron en tres oportunidades.

En Pronunciamiento jugaron en siete oportunidades, Juventud ganó una vez, el Depro ganó tres veces y tres empates.

La única victoria decana en el Delio Esteban Cardozo fue el 24 de Febrero de 2.013 cuando por el Federal B, el equipo que dirigía Norberto Acosta le ganó por 2 a 1 con los goles de Guillermo Salas y Juan José Weissen, Javier Lucero había puesto en ventaja a los de Pronunciamiento.

Ficha técnica:

Cancha: Delio Esteban Cardozo

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: José Sandoval

Asistentes: Guido Córdoba y Martín Leiva

Cuarto árbitro: Brisa Zapata

DEPRO

Ramiro Baró;

Carlos Curcho, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán;

Diego Allende, Emmanuel Piñón, Yair Gurnel, Damián Baltore;

Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

